Homens da mala há muitos (1)

A questão do financiamento partidário sempre me apaixonou. É uma matriz essencial de compreensão da política, da sua independência ou da falta dela. De compreensão da integridade (ou da falta dela) na gestão do interesse e do erário públicos. De entender a capacidade de decidir com imparcialidade, isenção e transparência. De decifrar quem faz da política um mero mercadejar – utilizando uma palavra ultimamente em voga – com o cargo que se ocupa e o poder que o acompanha, como forma de ir pagando os favores de quem assina o cheque ou envia a mala carregadinha de notas. Enfim, é pelos mecanismos de financiamento partidário que se avalia muita da saúde de uma democracia. Por cá, o tema sempre foi esguio, digamos assim. Para não dizer pior e ser acusado de populista, amigo do Chega, ou coisa pior, acrescento que as políticas públicas sobre o tema sempre foram tímidas, confusas e pouco eficazes na promoção da seriedade. O financiamento dos partidos e das campanhas comporta, aliás, algumas das histórias mais sombrias da democracia portuguesa. Alguns dos contos mais proibidos, evocando Rui Mateus, um homem que sabia muito disto. Contos cobertos pelo velho manto do pacto de silêncio, a tal omertà siciliana, muito difíceis de investigar pelo jornalismo e pela justiça.