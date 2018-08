É possível germanizar a política portuguesa?

O teste dos incêndios

O sistema de protecção civil que nasceu depois das tragédias de Pedrógão e das Beiras começou esta semana a ser testado com o incêndio da serra de Monchique. Há muitas coisas que poderiam estar a funcionar melhor mas uma coisa é certa, e é boa: parece haver comando, organização, planificação e um cuidado permanente de tirar as pessoas do perigo. Isso já é um bom caminho.

Rui Rio não consegue ter um minuto de sossego. Com um percurso muito atribulado desde que conquistou a liderança do partido, há pouco mais de seis meses, Rio enfrenta agora mais um ciclo de tiroteio, com o desafio de Pedro Duarte e a anunciada saída de Santana Lopes. O PSD, há muito que se sabe, é um partido com o sentimento à flor da pele, onde não há lugar para estados de graça muito prolongados. Rio, na verdade, nunca o teve mas também não tem feito muito por isso. Tem o partido muito dividido e, sobretudo, as suas tropas não mostram grande músculo para o combate. Os mais velhos são senadores com pouca disponibilidade para a luta partidária, os mais novos claudicaram nas polémicas iniciais, de Barreiras Duarte a Elina Fraga.Rio, no entanto, já trouxe para a política caseira uma ideia que convém discutir. A sua famosa aproximação ao PS e a António Costa, traduzida em pactos reformistas em algumas áreas, comporta uma ideia sobre a política e o seu exercício que nunca se discutiu por cá. Vale a pena germanizá-la? Transformá-la num aborrecido dia-a-dia, sem grandes sobressaltos, mas centrada em políticas e não no estilo das lideranças? Será esse o caminho para devolver estabilidade aos governos e às políticas reformistas, que não se esgotem numa legislatura ou, por vezes, em menos do que isso?! Será esse o caminho que evita o ziguezague constante de medidas e contra medidas que criam uma floresta legislativa e burocrática aos portugueses?A lista de perguntas é interminável. Rio subalterniza a importância do partido e alega meter o País à frente mas será que isso resiste a um resultado eleitoral abaixo dos 30%, ou coisa que o valha?! O debate sobre essa forma germânica de exercer o poder e de colocar as alianças governativas acima do ego de um líder ou do interesse de um partido é muito importante. Tão importante que desafia todos os partidos, à esquerda e à direita, sobre a real disponibilidade que têm para mudar de ciclo na vida política nacional. A geringonça, concorde-se ou não, foi um passo de afirmação indiscutível da resistência do sistema partidário à gestão de crises de governabilidade. O PS e o BE podem lucrar com isso, o PCP talvez não. Mas a fase seguinte já se equaciona e passa por o BE encarar a entrada num governo com os socialistas. O cenário da germanização, chamemos-lhe assim, que Rio coloca é um estádio superior de discussão das formas de exercício do poder e da substância das políticas. Até porque, António Costa, caso ganhe as eleições sem maioria, também pode ter no PSD de Rio, caso este se aguente, uma muleta de apoio parlamentar. Mas quererá o sistema político, ou pelo menos o centro e a direita, entrar nesta discussão? Não é provável. O PSD, pelo menos, só a fará se Rio tiver um resultado muito bom e isso não parece estar escrito nos astros.