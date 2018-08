Catarina Martins ao estilo de Trump

O reforço crucial da PJ

A ministra da Justiça anunciou - e muito bem - o reforço dos quadros da Polícia Judiciária e um plano de recrutamento regular, anual ou bianual, que, finalmente, pode levar estabilidade à mais importante polícia de investigação criminal.



No curto prazo, porém, o reforço anunciado, 120 inspectores, pode não ser suficiente. A PJ bateu no fundo em matéria de recursos técnicos e humanos. Não tem pessoas - está abaixo dos mil inspectores -, tem um quadro envelhecido (a média de idades está nos 48 anos), faltam carros, computadores e por aí adiante. Na área do crime económico fica o grito de alerta: as duas secções que concentram os processos mais importantes tinham habitualmente perto de 60 pessoas no conjunto e não terão hoje mais de 25. Há processos, nesta área, onde a PJ já não faz presos, mesmo quando tem prova abundante, como no caso Tutti Frutti, para evitar os prazos imperativos de instrução dos inquéritos. Se isto não é um pântano, que ideia de pântano terão os nossos dirigentes políticos?



Numa altura em que a direcção nacional e todas as direcções estão a ser revitalizadas com quadros experientes e da geração a seguir aos primeiros históricos do pós-25 de Abril de 1974, seria muito importante que a ministra da Justiça fosse acompanhada pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Finanças na consideração da PJ como uma verdadeira prioridade orçamental. Que fosse dado esse sinal e não o contrário, de uma asfixia lenta e penosa, que só interessa a alguns dos mais notáveis arguidos do País.

A reacção de Catarina Martins à notícia do Jornal Económico sobre a casa do vereador Ricardo Robles foi um monumental tiro no pé, já se sabe. Aos disparates e mentiras de Robles (a casa para a irmã, a quase imposição da avaliação pela imobiliária...), somou-se o desnorte de Catarina Martins.A líder do BE revelou um pecado próprio de todos os poderes envenenados pelo fanatismo: a devolução da culpa ao inimigo externo, quase sempre invisível, no caso os órgãos de comunicação social. Foi o momento-Trump de Catarina Martins, as suas fake news, como se isso fosse suficiente para explicar o que o vereador Robles não estava a conseguir explicar durante o tsunâmi de sexta-feira.Robles não terá feito nada ilegal, mas isso está por apurar. Os seus processos de licenciamento foram mais ou menos rápidos do que os de um cidadão comum? Foram respeitadas as regras de construção naquela zona histórica de Lisboa? Teve informação privilegiada ou não? Podemos somar mais perguntas a esta lista mas o que realmente interessa no plano político são apenas duas coisas: Robles diz uma coisa em matéria de especulação imobiliária mas na sua vida pratica exactamente o que censura no plano político; Robles mentiu despudoradamente sobre a motivação da compra e sobre a avaliação, contando inicialmente um verdadeiro conto da carochinha, como o era a história da casa para a irmã. Mostrou não ter dimensão política e deixou a dúvida muito funda sobre se está na política para servir ou para se servir, um verdadeiro tiro de canhão na narrativa do Bloco de Esquerda sobre a necessidade de ética na política e comprometendo uma coisa para que o BE está há muito a preparar-se: o exercício de funções governativas num executivo com o PS. Aqui ficou a imagem mais impressiva de um político do BE no poder - igual a todos os outros que o partido critica - e isso deve ter incomodado muito os seus estrategas. Talvez por isso Francisco Louçã e Luís Fazenda sentiram necessidade de funcionar - e bem - como bombeiros de uma tão inusitada crise.