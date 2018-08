Duarte Lima, a primeira das prisões simbólicas

Agora, chegou ao fim da linha e está a dias de recolher a um estabelecimento prisional para cumprir uma pena de prisão efectiva. É o primeiro de um conjunto de arguidos notáveis que transportam consigo uma parte da imagem e da história pantanosa do regime democrático. É também o primeiro que, nessa condição, exemplifica o garantismo democrático do processo penal português. Demorou anos a ser investigado porque exerceu todos os seus direitos, foi julgado exercendo todos os seus direitos, foi condenado exercendo todos os seus direitos. Por junto, esse garantismo demorou mais de uma década, só no caso que o leva à cadeia. Não somos contra, mas que é uma forma de consolidar uma justiça a duas velocidades, lá isso... Não podemos ter uma justiça que resplandece para o arguido a partir de muitos dígitos e prende sumariamente todos os outros. Duarte Lima também representa isso. Como Isaltino, Vara, Sócrates, Salgado, Bava, Granadeiro e tantos outros "donos disto tudo" que permanecem impunes.

O antigo líder do grupo parlamentar do PSD, nos governos de Cavaco Silva, há muito que chegou ao fim da linha. No plano político, isso aconteceu há uns bons 20 anos, embora, mesmo quando já era evidente que Lima não tinha condições para exercer cargos políticos, Santana Lopes o tenha recuperado para ser deputado na X legislatura, que resultou das eleições ganhas por Sócrates com maioria absoluta. Esse foi o canto do cisne político de Duarte Lima. Para trás ficava o tempo em que fora todo-poderoso na liderança da bancada do PSD durante o apogeu do cavaquismo. Ficava a influência brutal que tinha no partido e no governo, a conquista da distrital de Lisboa contra Passos Coelho e Pacheco Pereira e o controlo da distrital de Bragança como uma espécie de feudo pessoal.Duarte Lima foi inventado ainda nos anos dos governos da AD (1980-1983) por Ângelo Correia, que o chamou para assessor. Daí para a frente, o jovem humilde, mas muito inteligente e trabalhador, não parou de trepar. No partido e na conta bancária. Quando a sua luz começou a apagar-se, nos inícios dos anos 90, foi investigado pela primeira vez por causa de uma quinta comprada em Sintra, e já as suas contas bancárias albergavam movimentos superiores a 1 milhão de contos (5 milhões de euros), detinha um vasto património imobiliário, e uma colecção invejável de obras de arte e antiguidades. Só declarava o salário de deputado, mas era já um avençado de muitas empresas – da Mota e Companhia (como se chamava na época) à Associação Nacional de Farmácias e a uma multidão de pequenas e médias construtoras. Era também um perito na ocultação de rendimentos, com dezenas de contas bancárias tituladas por testas-de-ferro – de familiares a amigos muito próximos –, tinha contas na Suíça, que não foram abertas pela investigação por oposição de Lima (e como era diferente a força do sigilo bancário...), controlava duas ou três offshores, investia em arte.Duarte Lima é o grande paradigma da face negra do cavaquismo. Atrás dele estão outros, mas Lima foi dos poucos que se deixaram apanhar. Mesmo assim, durou uma vida e só por pura ganância e um enraizadíssimo sentimento de impunidade isso aconteceu. Antes do BPN escapou sempre. Mesmo quando o seu património não se justificava de modo nenhum. Nem sequer tinha uma fachada de advocacia construída porque suspendeu a actividade na Ordem. Com o BPN e as facilidades concedidas pelo seu velho amigo Oliveira e Costa, Duarte Lima tentou superar fasquias inimagináveis de enriquecimento e isso foi-lhe fatal. Aquilo que anos antes foi feito na base do tráfico de influências, crime que nem existia no Código Penal até 1995, começou a assentar na burla pura e simples até chegar à condição de suspeito do homicídio de Rosalina Machado. Sempre com muitos milhões em pano de fundo.