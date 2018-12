Deve o Estado apoiar os media?

Capa n.º 762

Considerando a questão lançada há dias pelo Presidente da República na sua mais pura abstracção – se o Estado não tem obrigação de apoiar os media –, é óbvio que não deve ser aberta nenhuma porta que conduza a uma intervenção política na comunicação social. Em Portugal já sabemos como funciona. Os governos, mais ou menos atreitos a controlar a mensagem, acabam sempre por querer condicionar a independência dos media.Foi assim com os governos do PS, sobretudo com Sócrates, com os governos de Cavaco Silva e todos os outros. Proença de Carvalho, presidente de um grupo de media, foi ministro da Comunicação Social no IV Governo Constitucional, de iniciativa presidencial (Ramalho Eanes) e liderado por Mota Pinto, ficou mesmo conhecido por "ministro da propaganda".