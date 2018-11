Crónica do País onde já não há virgens

As suas palavras sobre o 25 de Abril e as conquistas ameaçadas são equiparáveis às de Moreira sobre a imprensa democrática e a outra, depois do episódio de ser fotografada a pintar as unhas no plenário do parlamento. São patéticas e procuram apenas defender-se atacando. Estão bem um para o outro. Citando a deputada Emília Cerqueira: "Onde estão as virgens? Aqui não há virgens!"





Proença de Carvalho e a Cimpor

Uma das coisas mais espantosas dos últimos dias é o silêncio sepulcral de todos os partidos sobre mais uma machadada na Cimpor, uma das maiores empresas portuguesas que a venda aos brasileiros amigos de Sócrates e Vara, intermediada, primeiro, por Proença de Carvalho, e depois pelo falecido António Borges, destruiu. Proença demitiu-se do cargo de chairman depois da venda da empresa aos turcos da Oyak, que é o mesmo que dizer às forças armadas da Turquia e a Erdogan. Visto assim, Proença quase parece um patriota mas a realidade não é essa.



A venda da Cimpor à Camargo Corrêa foi uma negociata concebida nos tempos de Sócrates e concretizada no governo de Passos por poderosos interesses que operam na sombra e nos bastidores da política, esses sim uma ameaça para o sistema político, mas que nem Rio nem as habituais cortesãs e cortesãos de Proença, Sócrates e Cia são capazes de criticar. A culpa e a responsabilidade, também aí, são sempre dos outros, que não só não estão a ver a pureza e a superior inteligência dos seus raciocínios como ainda por cima os criticam. As virgens, aqui, também há muito emigraram.







Claques e o ovo da serpente

A detenção de Bruno de Carvalho pelos indícios de cumplicidade no ataque a Alcochete só surpreende quem está a leste do que se passa no futebol. Carvalho foi, como disse, o primeiro presidente-adepto. Não precisou de dizer que o seu poder assentava na coacção e na chantagem da Juve Leo porque era óbvio. Carvalho institucionalizou um sistema que existe há muito no FC Porto e no Benfica. Aqui é que não há mesmo virgens. Enquanto existirem presidentes que necessitam do poder das claques para governar não existirá democracia no futebol. O Estado, a lei e as polícias só podem reprimir este verdadeiro ovo da serpente. Não há outro caminho.

A arte de transformar a culpa em indignação não é para todos. Na semana passada tivemos vários e eloquentes exemplos. De Rui Rio a José Silvano, de Proença de Carvalho a Bruno de Carvalho, há um traço de união óbvio: a fuga às próprias responsabilidades. Ora vejamos:O líder do PSD enfeitou o lamentável episódio das falsas presenças de José Silvano a falar do 25 de Abril, das conquistas da revolução e dos perigos que pairam sobre o sistema político que o próprio, com visão de águia, antecipou há 20 anos. Desta vez, Rio não especificou, apenas insinuou, mas estava a falar dos malvados do costume em matéria de ataque ao sistema político.Não os próprios políticos, não a obscuridade dos financiamentos partidários, não a inacção absoluta de todos os partidos na luta contra a corrupção, não o terrível problema dos conflitos de interesses e das portas giratórias entre a política e os negócios, mas a comunicação social, responsável pelas "questiúnculas" com que o vão aborrecendo. Rio, por este caminho, arrisca transformar-se numa espécie de Isabel Moreira, a tal deputada que grita "quantos são? quantos são?", como o velho boneco de Valentim Loureiro no Contra-Informação.