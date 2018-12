A última cartada de Vara

Armando Vara jogou a sua última cartada antes de recolher à prisão. Sabendo que já nada nem ninguém lhe tira a pena de cinco anos de prisão efectivos por conta do processo Face Oculta, foi à TVI tentar evitar que a estes se somem os que podem vir do processo Marquês.E, também, tentar evitar que Carlos Alexandre seja, por exemplo, o juiz de instrução em outros processos que podem vir a envolvê-lo, como o das suspeitas de gestão danosa na Caixa Geral de Depósitos. Por fim, seria a cereja no topo do bolo, joga na morte pura e simples de todo o processo Marquês, safando os seus amigos Sócrates e Cia., com a tese de que foi violado um princípio sagrado do direito, o do juiz natural, com uma moscambilha entre o MP e Carlos Alexandre.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 20 de Dezembro de 2018.