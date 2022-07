Acreditar, como alguns acreditam, que Pedro Nuno Santos, no auge de um maquiavelismo encartado, geriu bem a crise do célebre despacho clandestino dos três aeroportos, alegadamente para obrigar António Costa a sair da hesitação tática de partilhar a decisão com o líder do PSD, ou coisa que o valha, é o mesmo que acreditar no Pai Natal.