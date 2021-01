A urgência de varrer Trump para a lixeira da história

A democracia norte-americana enfrenta um dos seus momentos mais delicados desde a II Guerra Mundial. A reação de Donald Trump à indiscutível vitória de Joe Biden e a ocupação de hoje no Capitólio, para lá de uma afronta aos mais elementares princípios da decência humana, é um ataque sem precedentes à própria ideia de democracia. Não é apenas um ataque às instituições americanas, à tradição histórica do país, e um insulto aos americanos. É uma ofensa à ideia de democracia enquanto forma de governo e a declaração definitiva de um regresso às formas mais hediondas de tribalismo, que fazem da força e da violência uma forma de afirmação política.

Como se previa, a divisão do povo americano, promovida intensamente por Trump através de todos os meios que a sua fortuna alcança, já ameaçava há muito deixar uma impressão digital duradoura na América profunda. Mas que avançasse para um literal assalto ao poder é surpreendente. Só o vilão de um filme apocalítico faria tal coisa. Mas aqui, o cliché foi avassalador e a realidade esmagou a ficção.Com a ocupação do Capitólio e, sobretudo, com a reação de Trump, manifestamente a incitar os seus apoiantes a um ato de intimidação do poder democrático, fazendo ressuscitar velhas clivagens da Guerra Civil, tornou-se uma prioridade urgentíssima do mundo – e não apenas da América – que o homem abandone de imediato a Casa Branca. Não deveria ficar nem mais uma hora na cadeira da Sala Oval.

A solidez dos equilíbrios institucionais, essa fórmula revolucionária da América para defender a democracia, consolidando a alternância política, o escrutínio público, a separação de poderes, não parece ser suficiente, neste momento, para cortar o mal pela raiz. Sobretudo quando o Partido Republicano se encontra praticamente paralisado e refém de Trump. Esta também é a hora de os republicanos decidirem se querem defender a democracia ou, pelo contrário, entrincheirar-se no bunker de um louco, que acabará a fazer-se explodir num haraquiri que pode levar o país e até o mundo – se não o afastarem do célebre botão vermelho nuclear -, para o desastre absoluto.

Trump tentou destruir a América multipolar, impôs o negacionismo a todos os níveis, incentivou a polarização social e o fanatismo religioso como tática de combate político. Perdeu as eleições, ainda que tenha tido 70 milhões de votos. Se os 70 milhões de votos estivessem hoje com ele as cenas no Capitólio seriam ainda mais vergonhosas mas, seguramente, mais destrutivas. Seria o fim da democracia na América. Não é isso que está a acontecer. Quem está na rua são as forças radicais do trumpismo e não essa América profunda, pacífica e trabalhadora, que exprimiu legitimamente o seu descontentamento votando em Trump mas regressou à sua vida de sempre. Esperando que o seu país de sempre produza as soluções de sempre, ou seja, uma transição pacífica entre inquilinos da Casa Branca. Até regressar às urnas daqui por quatro anos. Agora, Trump quer preservar esse seu mundo mesquinho e miserável pela força. Tem de ser varrido para o caixote de lixo da história. Por vias democráticas, obviamente, mas varrido.