O ano que virá

Lucio Dalla foi um dos maiores artistas italianos do século XX e uma das suas canções mais inesquecíveis chama-se L’Anno que Verrà. Este ano que há de vir, é sempre o ano metafórico de todos os anos que assinalam o devir de um tempo social e histórico, não só a contagem do calendário. Em 1978, data em que a canção foi escrita, Dalla procurava uma fuga poética aos anos de chumbo. Eram os tempos de uma Itália fustigada pela tragédia do terrorismo, da morte de Aldo Moro, da demissão do Presidente Giovanni Leone, por suspeitas de corrupção, da misteriosa morte de João Paulo I, da máfia. Eram os tempos de uma forte crise económica, com a inflação nos 20% e o país afundado no desemprego.



A canção de Dalla interpretou um sentimento popular de crise moral, com os italianos a afastarem-se de um sistema político pantanoso, de um Estado delinquente. Daí para a frente, Itália esteve sempre em queda, entregue a partidos fracos e na busca incessante de homens providenciais, com Berlusconi à cabeça.



Para o ano que aí vem, lembrei-me de Dalla e da sua canção, que ficou como um hino da renovação de compromissos em cada Ano Novo. Não temos, felizmente, o trauma dos anos de chumbo que ela convoca, mas temos sinais que não podem ser ignorados. Que devem interpelar o sentido cívico da vida e da necessária exigência democrática.