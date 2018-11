A ilusão perigosa de Sérgio Moro

Vai refugiar-se na vitimização? Vai agitar o fantasma do inimigo externo? Vai capturar o mundo político à sua volta para afirmar a supremacia moral de uma espécie de pureza originária? A ilusão de Moro é um perigo brutal para ele próprio e para a justiça brasileira. Moro não é Falcone ou Borsellino, gigantes universais da luta pelo Estado de direito. Nem sequer chega aos calcanhares de Antonio Di Pietro que pôs termo à sua carreira de juiz para iniciar uma vida política e cívica quando caiu a I República em Itália, não por causa de magistrados justiceiros, mas por acção de uma classe política profundamente corrupta, que assassinou muitos leais servidores do Estado e atacou os fundamentos do Estado de direito.





O Alentejo que nunca morre

O cineasta Sérgio Tréfaut perguntou-se que grandes livros existem sobre o Alentejo quando começou a adaptar o imortal Seara de Vento, de Manuel da Fonseca. Escolheu muito bem a grande obra do mestre de Santiago do Cacém, mas abriu caminho para um debate fascinante e interminável. Esse Alentejo que nunca morre, da resistência à iniquidade e à soberba de qualquer poder, retratado na poderosa defesa da condição humana deixada por Manuel da Fonseca em toda a sua obra, está também no belíssimo Levantado do Chão, de Saramago, no Alentejo é Sangue, do esquecido Antunes da Silva, n’O Pão Não Cai do Céu, de José Rodrigues Miguéis, nas obras monumentais de Mário Ventura e de Urbano Tavares Rodrigues, entre outros. Não esquecendo a poesia de Eugénio de Andrade, Torga ou Alegre.

O juiz brasileiro Sérgio Moro decidiu aceitar o convite de Jair Bolsonaro para ser uma espécie de superministro da Justiça e Segurança Interna. Primeiro equívoco: um juiz pode ser ministro da Justiça mas dificilmente poderá aportar qualquer coisa relevante para a área da segurança que não seja um respeito acrescido pelos direitos humanos. Duvida-se que seja isso que Bolsonaro quer do seu ministro responsável pela segurança. Aguarda-se para ver a reacção de Moro da primeira vez que se sucederem as mortes nas ruas do Rio de Janeiro, de São Paulo ou em qualquer outro sítio, na base da pura vingança privada e de uma justiça tipo Marvel, de olho por olho, dente por dente. A consciência moral e jurídica do juiz Moro resistirá ao pragmatismo do ministro Moro!?Depois, Moro pode até acreditar que a sua entrada no Governo leva assumidamente uma agenda anticorrupção mas isso, só por si, não garante que essa venha a ser a prática do Governo de Bolsonaro. E aí está o segundo equívoco: como pode Moro levar uma agenda anticorrupção a um Governo que vai juntar o Ambiente e a Agricultura, cedendo aos grandes interesses agrários do Brasil!? Ou como pode essa agenda manifestar-se num Governo que, no essencial, tenciona substituir grupos de influência económica na condução dos destinos dos grandes gigantes da economia estatizada, como a Petrobras!?Por fim, que agenda anticorrupção resistirá à gigantesca desconfiança gerada por Moro ao aceitar o convite de Bolsonaro? Moro colocou-se numa barricada da brutalmente polarizada política brasileira e, com isso, abriu caminho a que todas as suas decisões anteriores sejam questionadas, produzindo um dano reputacional na Operação Lava Jato de que esta dificilmente recuperará. A sua entrada no Governo pode até ser bem recebida pelos mercados bolsistas, mas inquinou a credibilidade do chamado "judiciário" no Brasil. Por fim, o que distinguirá Moro de Lula assim que surgirem os primeiros e inevitáveis casos de corrupção no seu Governo, num país que fez da dita corrupção uma forma de governo!?