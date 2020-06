Mais crónicas de Eduardo Dâmaso

A Covid-19 salva o Estado Social? (1) 18-06-2020 Governos de esquerda e de direita foram incapazes de reformar as funções do Estado e de criar uma tributação minimamente justa (os cerca de mil contribuintes com rendimentos superiores a 5 milhões de euros e 25 milhões de património pagaram menos de 0,5% de imposto).

A história é sempre a mesma 09-06-2020 Do lado da política, as elites que têm governado o País sempre olharam para a justiça como ela era vista no tempo das grandes ideologias do século XX: um instrumento criado por quem domina para tomar conta dos dominados.

Que a bazuca não nos rebente nas mãos 04-06-2020 Portugal pode receber nos próximos anos tanto dinheiro europeu como o que veio para Portugal depois da adesão à Europa. Para evitar um novo assalto do século deveria criar já mecanismos de prevenção criminal

O que vale Ana Gomes na corrida a Belém 28-05-2020 Ana Gomes dificilmente ganhará a Marcelo, mas pode simbolizar, na próxima campanha presidencial, a política que deve colocar-se sempre do lado dos eleitores, contribuintes e utentes de serviços públicos, que somos todos nós

A saída de Centeno e o tsunâmi que aí vem 21-05-2020 Pedir civismo aos portugueses no regresso aos restaurantes e às praias é fácil. Difícil será o que lhes terão de dizer caso a crise económica e o tsunâmi venham lá para setembro, quando acabarem as moratórias dos créditos

Rui Rio, o capataz da fabriqueta 14-05-2020 O capataz do PSD é um razoável contabilista mas não um líder com visão estratégica e suficiente apego a uma ideia de democracia pluralista, assente na liberdade de expressão, de imprensa e na separação de poderes. Rio, em certo sentido, é muito mais perigoso do que Ventura

Os 16 anos da SÁBADO 07-05-2020 Celebramos a adolescência como a mais influente e lida revista de Portugal, num momento de grandes desafios para a sociedade portuguesa

As lições a tirar da pandemia 29-04-2020 Se não estivermos todos juntos, seja na forma de enfrentar o vírus, seja na de fazer política e um escrutínio público do que os Governos fizeram ou não, ficaremos mais perto do precipício coletivo do que da porta de saída destes dias terríveis para o mundo

A maior crise do século 23-04-2020 Não tenhamos ilusões. Nenhum país aguenta tanto tempo parado, muito menos Portugal, que tem uma economia débil, vínculos laborais muito precarizados, uma grande fratura social e económica e níveis de rendimento individual que estão na cauda da Europa

A pandemia da descrença 16-04-2020 Sobre a prestação da informação epidemiológica, o Ministério da Saúde quase ia estoirando com a ideia de que a democracia não está suspensa, apesar de vivermos um período de exceção constitucional

O imperativo de defender a classe média 08-04-2020 Esta não pode ser a crise económica e financeira que vai matar muito mais gente do que o coronavírus. Por isso, o objetivo fundamental, para lá de acudir aos mais fragilizados, está na defesa da classe média

Quarentena pela democracia 02-04-2020 Se não faltassem testes em Portugal teríamos certamente outro tipo de abordagens à pandemia. E, porventura, números diferentes, para pior, nesta fase de progressão para o pico

Respostas para tempos de medo 26-03-2020 A indecisão inicial de Christine Lagarde, governadora do Banco Central Europeu, quase nos matava de susto. Pelo cinismo de deixar Itália entregue a si própria

O mundo em quarentena 19-03-2020 Estudo apresentado em setembro pela OMS e pelo Banco Mundial é claro: líderes mundiais têm respondido às emergências sanitárias com ciclos de pânico e negligência. Nada mais certo e de prova abundante.

O mundo em quarentena 19-03-2020 Estudo apresentado em setembro pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco Mundial é claro: líderes mundiais têm respondido às emergências sanitárias com ciclos de pânico e negligência. Nada mais certo e de prova abundante.