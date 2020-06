ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

Quando se trata de combater a corrupção, Portugal integra sempre o pelotão dos mais atrasados. É uma história já muito velha. O Grupo de Estados Contra a Corrupção (GRECO), do Conselho da Europa, volta a apontar o dedo ao nosso país e a dizer, basicamente, que nos estamos nas tintas para a aprovação e aplicação de medidas contra este crime em relação a deputados, juízes e magistrados do Ministério Público, e que tinham sido recomendadas no relatório de 2019. Não só não criámos alguns dos instrumentos essenciais, como os que foram legislados já vão mostrando a sua insuficiência. São esses os casos da nova lei de incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e do registo online que visa tornar mais transparente a questão dos conflitos de interesses dos parlamentares.A gravidade destas omissões é cada vez maior. Desta vez, as críticas do GRECO tocam no coração do poder político e do poder judicial. Afastam - e muito bem - qualquer hipótese de uma leitura maniqueísta. Na verdade, os problemas do regime em matéria de combate à corrupção atravessam estas duas elites, seja por cumplicidade nos esquemas de corrupção, seja por escandalosa omissão ditada por conveniências políticas de pura oportunidade.