A corrupção e as novas geringonças

Itália e Espanha são dois exemplos clássicos de que quando um país não trata da corrupção, a corrupção trata do país, do regime político, da democracia. Mais do que fingir que faz, o Governo do PS, ainda para mais liderado por António Costa, que tem a legitimidade de nunca ter estado fora deste debate, deveria preparar um programa sério de medidas que reforcem, tanto no plano dos meios como no legislativo, o combate a esta praga e ao conflito de interesses em geral. Enquanto a prática e o discurso não forem claros nesta matéria, este Governo - ou outro qualquer - estará sempre à mercê dos casos. E esses nunca vão parar. O mesmo se diga para o parlamento, cuja primeira medida deveria ser acabar com a verdadeira fantochada que é e sempre foi a Comissão de ética.



Um grande livro sobre a CGD

A jornalista Helena Garrido escreveu mais um grande livro, desta vez sobre a Caixa Geral de Depósitos. Quem Meteu a Mão na Caixa dá um contributo essencial para compreender o que se passou na banca portuguesa e, em particular, no maior banco português nos últimos anos. Com tantos mistérios por esclarecer, como o da lista dos maiores devedores e o regime de promiscuidade política criado pelos governos de Sócrates, o livro procura dar respostas sobre um dos maiores escândalos da democracia portuguesa.







O Governo português vai fazer uma lista de obrigações éticas e de registo de interesses a cumprir por qualquer ministro ou secretário de Estado antes de assumir funções. O Governo quer-nos fazer crer que advogados experientes como Pedro Siza Vieira, académicos e juristas como Rocha Andrade ou gestores calejados como Jorge Oliveira ou João Vasconcelos, não têm obrigação de saber ao que vão, nessa matéria, quando são convidados para o exercício de funções públicas. O Governo escolheu, portanto, a fuga para a frente na questão dos conflitos de interesses. Há um inquérito sobre as viagens, almoços e bilhetes da Galp para o Euro 2016 e o Governo faz um código de conduta. Há um inquérito por causa da acumulação de funções públicas e privadas e o Governo faz uma "lista de obrigações". A falta de respeito pelos eleitores impera.Foi com esquemas deste género, de pura relativização das pequenas faltas e crimes, que regimes como a Itália da I República e a Espanha de agora foram abrindo caminho aos populismos e a soluções de governo assentes no veneno dos nacionalismos. Das pequenas faltas e "lapsos", os regimes foram abrindo fissuras que os empurraram para o abuso de poder, tráfico de influências, conivência com o crime organizado e a grande corrupção.Em Itália, as geringonças de agora - de Berlusconi a Salvini - nasceram nas mãos dos ditos "partidos tradicionais", como a Democracia Cristã e o Partido Socialista italiano, de dirigentes como Andreotti e Craxi. Não foram os juízes, foram os políticos e os partidos que vinham do pós-guerra e que arquitectaram o regime à sua vontade e medida. Quase o mesmo em Espanha. A geringonça de Pedro Sanchez, assente no crescimento dos nacionalismos e no populismo do Podemos, tem origem na corrupção do PP mas também do PSOE, que se afunda igualmente em esquemas de financiamento ilegal e corrupção no megacaso das pré-reformas falsas e subsídios ilegais na Andaluzia. Aqui, estão no banco dos réus velhos barões como Manuel Chaves e António Grinãn.