Trabalho e pobreza são uma realidade

Pelos vistos o Governo tem desde 2022 um plano nacional de combate à pobreza. E com metas poderosas como esta: até 2025, prevê-se tirar 660 mil pessoas de uma vida sem presente ou futuro. Convenhamos que é um objetivo louvável que, na remota hipótese de ser conseguido, não se fará apenas com a injeção do muito dinheiro que se prevê gastar. Em primeiro lugar, é fundamental que não haja dogmas políticos que tolham a visão da realidade ao longo da execução do plano. Depois, é preciso não ficar pelas intenções (como muitas vezes acontece) e investir realmente as verbas em setores como a saúde, a educação, a habitação, a proteção da infância, os apoios sociais.