Queremos ser o País dos bem-comportadinhos?

É simplesmente vergonhoso assistir ao desfilar de notícias de urgências disto e daquilo fechadas, com serviços parados ou em vias disso, com os hospitais centrais num caos. Um governo que permite isto não sabe nem merece governar.

"Sem futuro não há paz", gritou uma ativista ambiental quando ela e colegas atiraram bolas de tinta ao ministro Duarte Cordeiro. Esta frase vista no cenário da luta climática faz todo o sentido mesmo que a inércia, o situacionismo e o conformismo (palavras usadas pelo Presidente da República nas comemorações do 5 de outubro) insistam, até pela voz de dezenas de comentadores nos media, em qualificar tudo como atitudes diletantes ou mal-educadas de jovens extremistas. Como se não existissem já numerosos estudos científicos sobre o que está a acontecer ao clima, à capacidade regeneradora do planeta e o que os Governos têm de fazer. Se protestar não faz parte da solução então não sei o que fará. Além disso, é preciso dizer que ver miúdos a criticarem eventos sobre a crise climática patrocinados pela Galp ou pela EDP, a sentarem-se na estrada, acorrentados a portões ou em viadutos, a atirarem bolas de tinta ou a pintarem paredes são por agora formas de protesto bem ligeiras.