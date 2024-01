Sócrates e o Caminho do Dinheiro

As desembargadoras usaram 39 vezes a palavra “revogar”, 12 vezes a palavra “revogação”, 189 vezes a expressão “Sr. Juiz” e dinamitaram a decisão instrutória delirante do “juiz das garantias” Ivo Rosa sobre a Operação Marquês. Previsível

Três juízas da 9ª Secção Criminal do Tribunal da Relação de Lisboa, Raquel Correia Lima, Micaela Pires Rodrigues e Madalena Caldeira, deram um forte contributo à perceção pública de que, apesar de tudo, a justiça funciona em Portugal. Em 684 páginas de um acórdão, as desembargadoras usaram 39 vezes a palavra "revogar", 12 vezes a palavra "revogação", 189 vezes a expressão "Sr. Juiz" e dinamitaram a decisão instrutória delirante do "juiz das garantias" Ivo Rosa sobre a Operação Marquês. Foram precisos quase três anos para se perceber de vez que o trabalho de um juiz pode ser classificado por sucessivas avaliações do Conselho Superior da Magistratura (CSM) como "muito bom", mas ainda assim deixar muito a desejar naquilo que deve ser a verdadeira administração da justiça.