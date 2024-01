O jornalismo vive num paradoxo. Por um lado, é mais necessário do que nunca e chega a um número de pessoas sem precedentes. Por outro enfrenta uma crise do modelo de negócio, com algumas empresas a viverem situações dramáticas, que alguns querem transformar numa crise do próprio jornalismo, indo ao encontro dos objetivos daqueles a quem interessa a descredibilização dos órgãos de comunicação social (OCS) e, eventualmente, a sua morte - afinal, sem o cão de guarda da democracia no caminho, será mais fácil atravessar os portões do poder.