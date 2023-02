Há 8 minutos

Um ano a ajustar as previsões à realidade

Até agora, as previsões falharam. Nem a Rússia conseguiu uma vitória rápida e definitiva, nem o apoio militar a Kiev e as sanções económicas a Moscovo quebraram a determinação do Kremlin. No atual impasse, vão continuar a morrer pessoas às portas da Europa numa guerra que só faz sentido em algumas cabeças do Kremlin.