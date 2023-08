O Papa, Beirolas, as secretas e o Governo

É quase impossível não gostar deste Papa que defende uma igreja inclusiva, virada para as pessoas e não para práticas retrógradas e mesmo idiotas. Até os não crentes verão em Francisco um homem com bom senso, desprendido, cativante e com gostos bem terrenos como o futebol. Mas a passagem do Papa por Portugal representou também uma espécie de anestesia coletiva característica dos grandes eventos. Durou alguns dias de êxtase, fez desfilar centenas de milhares de jovens de todo o mundo, deixou muitas almas mais descansadas em pleno agosto e ficará para sempre associada a algo mais palpável: a recuperação do aterro de Beirolas e porventura mais um episódio de especulação imobiliária à beira rio.