Corrupção e amiguismo

De acordo com os vários relatórios Eurobarómetro publicados nos últimos anos, nove em cada 10 portugueses consideram que a corrupção é uma prática comum e está generalizada. Mais de metade dizem-se afetados por ela. A maioria vê-a como inaceitável e mais de 60% estão insatisfeitos com o seu combate. Todavia, quando questionado sobre as suspeitas de corrupção que recaem sobre o ex-secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, António Costa desvalorizou: "Sem querer diminuir o que preocupa muitos comentadores, eu sinceramente o que sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes. Ando na rua e ouço o que as pessoas dizem e tem muito pouco a ver com esses assuntos", disse. É provável que as pessoas com quem António Costa fala na rua não lhe levantem o tema da corrupção ao primeiro encontro - quem sabe estão mais preocupadas em pagar a renda, a alimentação, com os cuidados de saúde ou com a educação dos filhos. Mas se há alguém que deveria estar preocupado com a corrupção na Defesa, e não desvalorizá-la, é o primeiro-ministro.