20:04

Ainda não CHEGA de trapalhadas?

O presidente do Chega quis realizar esta Convenção electiva porque com estas novas medidas decididas no Conselho Nacional agora invalidado, teria na sua mão não somente esta Convenção, mas também o Conselho Nacional e todos os órgãos do partido, porque para aqueles em que poderia perder controlo (Distritais e Concelhias), conseguiu adiar as eleições por mais um ano.