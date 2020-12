Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

Vamos todos ficar de pantanas 09-12-2020 A pandemia veio não só acelerar a transição para a economia digital, mas também deu um empurrão ao fim da relação bígama do PS com o BE e com o PCP. Muito provavelmente, vamos atravessar uma crise política em 2021 para ver se ganhamos 2022

O pior ano das nossas vidas 02-12-2020 No dito “novo normal”, a morte, a incompetência e a idiotice tornaram-se banais. Qualquer tipo tem o seu próprio plano de combate à Covid-19. Isto só acontece porque ninguém leva a sério a Direção-Geral da Saúde, coveira do seu próprio fracasso.

“Flagrante delito de cunha” 25-11-2020 Isaltino Morais contou que uma procuradora costumava passar lá na câmara a meter cunhas, porque queria ser diretora-geral. E até o juiz Rui Rangel chegou a escrever um artigo sobre a mediocridade e a meritocracia. Confinar é o melhor remédio...

O triunfo do fato de treino 18-11-2020 Só de fato de treino se consegue suportar o teletrabalho, a descoordenação do Governo no combate à Covid-19, o anúncio do estado de emergência pela calada da noite, as entrevistas do Presidente da República e o negócio entre o PSD e o Chega.

Já chegámos aos Açores 12-11-2020 O PSD abriu as portas do poder ao partido de André Ventura. Agora é só esperar que o Chega faça o caminho dos fascistas do século XXI: infetam o sistema por dentro, oferecendo depois uma solução: “Make Portugal Great Again”

Ninguém quer a penicilina 05-11-2020 Pedir aos portugueses “responsabilidade individual” e depois ir a correr propor o estado de emergência é típico de um político que está mais preocupado com a sua popularidade do que com a pandemia. Pior: o Presidente até o apoia.

A aldrabice governamental de sábado 31-10-2020 O governo foi rápido a transmitir a ideia de que o Supremo Tribunal Administrativo apoiou as restrições à circulação. O tipo que leu o acórdão é um asno.

Vamos todos ficar é parvos! 29-10-2020 António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa andaram nos últimos meses a tomar-nos por parvos e, com jeitinho, até conseguiram. O antigo presidente do Supremo Tribunal de Justiça tentou aproveitar a boleia mas, como se esperava, ficou apeado

O medo disto tudo 15-10-2020 Os netos têm medo dos avós, os pais têm medo dos filhos, os médicos têm medo dos doentes, o Governo tem medo do PCP e está em curso uma tomada de poder para lançar um outro medo: o do Estado capturado. O medo está para ficar e é uma categoria.

Pedras no caminho? Livro-me delas 08-10-2020 Enquanto a esquerda republicana anda entretida a caçar Venturas, António Costa vai recriando o sonho totalitário de José Sócrates e nem precisa de maioria absoluta. Basta-lhe um PCP e um BE agrilhoados e um PSD internado nos cuidados intensivos

André Ventura já foi corrupto 01-10-2020 Enquanto inspetor tributário, André Ventura contribuiu para que uma empresa de Paulo Lalanda de Castro não pagasse mais de 1 milhão de euros em IVA ao Estado. Esta é uma breve história de “podridão” e “vergonha” nas Finanças

No País dos amantes de perdizes 24-09-2020 Gil Vicente chamou ao juiz o amante (“amador”) de perdiz. Hoje, o pássaro, à época, símbolo da corrupção, tanto pode passar por uns bons milhares num offshore, como por uns bilhetes para a bola. Há ainda quem se venda por pouco, muito pouco

O Avante e a esterilização social 13-08-2020 No passado, o mito de que os comunistas comiam criancinhas ao pequeno-almoço espalhou-se como um vírus, amedrontando muita gente. Hoje, o mito é lançado pelo próprio PCP: um comunista é, por natureza, imune à Covid-19

Estabilidade financeira para totós 06-08-2020 Nos últimos anos, as decisões do Banco de Portugal têm custado biliões de euros aos contribuintes em nome da “estabilidade financeira”. O Tribunal de Contas teve de explicar aos rapazes que por lá andam o que é a tal estabilidade na perspetiva do cidadão.

De Michael Porter a Harry Potter 30-07-2020 António Costa e Silva não é bruxo mas parece, porque vive num País que nunca pensou a longo prazo. Tal como no passado, os 50 mil milhões da Europa correm um sério risco de serem canalizados para meia dúzia de bolsos e não para o interesse comum