O poder sem controlo do fisco

No parlamento, assobia-se para o lado. A esquerda, essa campeã dos Direitos, Liberdades e Garantias parece não se importar com a cada vez mais forte presença das Finanças na vida pessoal dos cidadãos. Às porta-vozes de Rui Rio para a área da Justiça - uma antiga Bastonária que, segundo uma auditoria, terá gasto dinheiro a mais e uma advogada que convidou uma televisão a filmar a detenção de um cliente seu - também ninguém ouve uma palavra sobre o direitos dos cidadãos de serem "deixados em paz" pelo poder do Fisco. Há uns anos, uma juíza do Supremo Tribunal Administrativo denunciou publicamente a cegueira da "administração fiscal na tentativa de arrecadar receita, deixando empresas e famílias exauridas". Disse Dulce Neto que, nos processos entre os cidadãos/empresas e o fisco, este tem por hábito recorrer até à exaustão, com "propósito de dilatar no tempo a devolução ao contribuinte".



Façamos um exercício: deixe passar um dia o pagamento, por exemplo, do IUC. O Estado vai aceitar o seu dinheiro, mas passado umas semanas vai enviar-lhe uma coimazinha. A Constituição é a mesma, mas em processo penal, o leitor é presumido inocente até quase à hora da morte, enquanto nas Finanças, mal tem o respectivo NIF, é encarado como culpado de qualquer coisa. É para isso, aliás, que serve o NIF: para identificar mais rapidamente os culpados.



Nos últimos anos, mais importante do que criar mecanismos de escrutínio às Finanças, as atenções têm estado concentradas na revisão e na alteração do Código do Processo Penal, esse livro maldito, sempre que um político se vê obrigado a lê-lo.





Enquanto as alminhas do costume andam preocupadas com os poderes da Polícia e do Ministério Público, uma força oculta ergue-se nas sombras. Sem controlo jurisdicional, sem respeito pelos princípios básicos da privacidade, sem escrutínio. Este poder chama-se Finanças. Actualmente, o Fisco, como é carinhosamente chamado, através da comunicação das facturas e do acesso às contas bancárias, consegue mapear toda a sua vida, sem que isto levante o mínimo de indignação na classe política ou nas costumeiras redes sociais.Ao mesmo tempo, e por uma extraordinária decisão do governo de Pedro Passos Coelho, as Finanças trabalham para as empresas privadas que exploram as alegadas estradas sem custos para o utilizador, cobrando as portagens em falta. Apesar de isto tresandar a peculato, até hoje também ninguém se preocupou, embora existam já algumas decisões de tribunais a rejeitar esse "biscate" das Finanças. A própria administração, nessa longa tradição de desrespeito pelas decisões judiciais, continua a enviar as notificações para o pagamento das portagens, como se de um imposto de tratasse, ameaçando desde logo com coimas e mais coimas, que todas juntas ultrapassam o valor da dívida.