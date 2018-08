O futuro tem futuro?

Aos problemas concretos de uma geração sem futuro, António Costa e a geringonça têm respondido com declarações panfletárias, como a última sobre a disparidade dos salários nas grandes empresas, dando o exemplo de António Mexia na EDP. De facto, o caso de Mexia é paradigmático, mas a EDP vive da receita da electricidade e dos contratos assinados com o Estado. No fundo, foi o Estado que patrocinou o ordenado de António Mexia.



No resto do País, esta maravilha para o turismo internacional, bastaram uns graus a mais na temperatura para se perceber que no Portugal moderno os comboios não têm ar condicionado. Um pormenor, dirão alguns, argumentando que o calor português até traz benefícios para a saúde. No meio disto, o pessoal do CDS/PP aproveita para desfrutar uma de experiência de andar de comboio, desfilando pelas carruagens os engraxados mocassins ou os casual sapatos de vela.



Nos hospitais públicos, a falta de médicos e enfermeiros mantém-se, empurrando os doentes para o negócio dos seguros de saúde e hospitais privados. No Governo, diz-se, há um ministro da Saúde, mas Adalberto Campos Fernandes é cada vez mais o chefe de gabinete de Mário Centeno para a área da Saúde e não o ministro.



Na Educação, Mário Nogueira ressuscitou ao terceiro ano de geringonça e promete provocar o caos no início do ano lectivo, quiçá prolongá-lo até ao fim do mesmo. Os Maias foram saneados das escolas, mas não vem nenhum mal ao mundo. Afinal, toda a gente lia apenas os resumos. Onde antigamente havia exigência, hoje há facilitismos, tudo para contentar as estatísticas da OCDE. Há muitos anos, Jacques Séguéla fez a pergunta em livro, que hoje foi gentilmente copiada para título deste texto.

Quando, há uns anos, Miguel relvas aconselhou os jovens a emigrar, procurando no estrangeiro um futuro melhor para as suas vidas, o então ministro levou pancada de criar bicho. Só faltou mesmo chamar-lhe antipatriótico e meter-lhe um processo-crime por traição à Pátria. Certo é que, passados três anos da solução-geringonça, aquela poção mágica que iria tirar o País da austeridade, o que é que realmente mudou no País e para quem tenta construir um projecto de futuro?A primeira coisa que os partidos que compõem a coligação parlamentar de apoio ao Governo fazem é levantar bem alto o gráfico da taxa de desemprego, que segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística se situa nos 7%, a mais baixa desde 2012. Dito desta forma, as coisas até parecem estar a correr bem, mas entrando um pouco mais no detalhe dos números consta que o emprego criado nos últimos anos se alimenta, sobretudo, dos baixos salários. Ou seja, emprego que exige pouca qualificação. Há ainda outro fenómeno: jovens bem qualificados que apenas têm como porta de entrada no mercado de trabalho o emprego mal pago, apesar de este exigir qualificações.Sejamos claros, emigrar continua a ser a melhor opção para um jovem, que além do baixo salário que lhe é oferecido para trabalhar, assiste, por outro lado, a uma completa loucura especulativa no mercado de habitação, que não se circunscreve unicamente a Lisboa e ao Porto, e que o impede de comprar ou arrendar uma casa. Aproveitando a irracionalidade do mercado, noutras cidades, como Braga, por exemplo, onde o preço da habitação (fosse para compra ou arrendamento) estava, há uns anos, acessível à classe média, verifica-se já a chegada da febre imobiliária, com os preços a atingirem valores incomportáveis para um recém-licenciado ou um jovem casal. O verão mostrou-nos, porém, que jovens com apelido Robles conseguem vingar no competitivo mercado das casas, cada vez mais para inglês ver e comprar.