Lisboa é uma República soberana

HÁ UNS ANOS, ALGUÉM PERGUNTOU AO ATOR KEANU REEVES O QUE É QUE O MANTINHA com os “pés na terra”, ou seja, como se diz por cá, “tão terra a terra”, ao contrário, presume-se, do estereótipo da estrela de Hollywood. O ator respondeu: a gravidade. Por vezes, aquilo que consideramos como fenómeno extremamente complexo e fora do nosso alcance de entendimento tem, na origem, uma prosaica explicação, como, por exemplo, a deslocalização do Tribunal Constitucional de Lisboa para Coimbra.



Em duas linhas, na declaração de voto contra o sentido do parecer da maioria dos juízes, o professor Manuel da Costa Andrade, hoje juiz do TC, sintetizou o que verdadeiramente parece estar em causa: “Todos os juízes do tribunal que moram em Lisboa pronunciaram-se contra a transferência; enquanto isto, todos os que votaram a favor da transferência residem fora de Lisboa, mais precisamente em Braga, Porto e Coimbra. Aliquid novum sub sole?” Sim, já não há mesmo nada de novo debaixo do Sol.



Os 10 a favor bem se esforçaram, como alguns de nós o fazíamos nos testes de Filosofia do 10º e do 11º anos. O objetivo, como bem se recordam, era encher as folhas, nada de espaços em branco, sinal de falta de estudo ou completo alheamento da matéria. Ora, o que não custa a um jurista, ainda por cima juiz constitucional, é encher páginas e páginas de argumentos a favor da sua posição.