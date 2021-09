O inimigo interno

MAIS DO QUE FESTEJAR A MAIS QUE ESPERADA DERROTA dos tradicionais partidos da direita, PSD e CDS, nas próximas eleições autárquicas, a esquerda deve refletir muito sobre as causas e as consequências desse resultado. Ambos os partidos, além da sua participação na consolidação do Portugal democrático no pós-25 de Abril, tiveram ainda um outro papel, talvez tão ou mais importante do que o primeiro: a muralha à revelação e crescimento da extrema-direita, que, sobretudo o CDS com Paulo Portas, conseguiu acantonar e manter adormecida.