Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

Constituição, intuição e gente parva 16-07-2020 Quando um jornal prefere pôr jornalistas em lay-off e pagar a Pedro Marques Lopes para escrever é porque deixou de ser um órgão de informação e se transformou num instrumento de propaganda. Vamos lá falar de Carlos Alexandre e Ivo Rosa

Amor é pagar sem se ver 09-07-2020 Os portugueses não amam só a TAP. Gostam é de esbanjar dinheiro com os desmandos dos privados. Este, sim, é o nosso amor como contribuintes

Já não há milagres como dantes 02-07-2020 Durante o confinamento, o Pornhub abriu os conteúdos exclusivos a Portugal. Os efeitos sentem-se agora: o Conselho Superior da Magistratura está mais preocupado com o sexo oral a um juiz do que com o ataque do primeiro-ministro a uma decisão judicial

Há vírus para além da covid-19 25-06-2020 O Governo quer Centeno no Banco de Portugal, a ministra da Justiça nomeou um juiz condenado por ser moço de recados do PS, o MP acha que Mexia vai cortar a luz às testemunhas do processo. Eis o desconfinamento à portuguesa.

Oficial: Covid-19 afetou o cérebro 18-06-2020 Nos últimos meses, Graça Freitas comportou-se mais como uma comissária política do que como uma diretora-geral da Saúde. Mas os efeitos da Covid-19 no cérebro chegaram também aos pupilos de Francisco Louçã, o conselheiro de Estado, que nem a estátua certa atingiram

“A amizade é mais que o governo” 09-06-2020 António Costa Silva é o segundo consigliere de António Costa. Diz-se que sabe de caminhos de ferro, exportações, combustíveis fósseis, etc. Mas será que conhece o País dos corredores e dos restaurantes que adora dinheiro a fundo perdido?

Prato do dia: terrorismo 04-06-2020 Podemos achar que Bruno de Carvalho é um “terrorista”. Mas entre o conceito empregue pelas nossas mães e avós e a definição penal há uma enorme distância

A ditadura do consenso 28-05-2020 António Costa lança Marcelo Rebelo de Sousa para um segundo mandato. Este, por sua vez, elogia Rui Rio. Quando, perante a ameaça do populismo, o País precisa de alternativas, os políticos dão-lhe uma segunda versão da União Nacional

Como é que o bicho (ainda) mexe? 21-05-2020 Não, isto não se trata de Bruno Nogueira, mas sim do bicho que desde 2014 está ligado ao ventilador: o Novo Banco. Essa criação na qual, supostamente, tinha sido colocado o bife do lombo do Espírito Santo mas, afinal, nem para um prego no pão de tasca da esquina serve

Sorria, está infetado 14-05-2020 Um dia destes, André Ventura ainda vai propor a adesão voluntária a uma aplicação que detete ciganos nas redondezas. E ninguém vai achar estranho. Aos poucos, vamos perdendo cada vez mais liberdade. Não foi necessário um assalto, porque estamos a entregá-la, como hoje se faz questão de dizer, voluntariamente

Os excepcionais 07-05-2020 Marcelo disse que autorizou uma celebração do 1º de Maio comedida, mas houve casa cheia. No fundo, o Presidente sofreu o mesmo que o pai que autoriza o filho a levar dois amigos lá a casa, mas quando chega tem lá a turma inteira

O regresso à (a)normalidade 29-04-2020 A pressão no regresso à normalidade só se explica pelo facto de que o que acontecia antes do coronavírus era tudo menos normal. Assim se explica a pressa para que tudo volte ao que era

Chamem o Otelo, pá! 23-04-2020 A 25 de Abril de 1974, os capitães de Abril salvaram a República. A 25 de Abril de 2020, os profissionais de Saúde tentam salvar um País e precisam da colaboração de todos, até do presidente da Assembleia da República

“Nunca mates o Mandarim” 16-04-2020 Há muito tempo, Eça de Queirós alertou para o perigo que era a morte do Mandarim. E, por falar em crises, ainda há quem não tenha aprendido nada com a de 2011 e continue a colocar a economia à frente das pessoas

São Marcelo de Belém 08-04-2020 Para nossa sorte, temos um Presidente hipocondríaco. Não fosse isso e o estado de emergência tardaria a ser decretado. Chegou a hora de o Estado e os bancos retribuírem as ajudas dos contribuintes. Mas é estranho o silêncio da Caixa Geral de Depósitos