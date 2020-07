Amor é pagar sem se ver

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Meus caros, estamos condenados a tapar buracos. É uma sina do contribuinte português. Não de todos, mas apenas do infeliz que não conhece nenhum bom fiscalista que lhe mostre os insondáveis caminhos da otimização fiscal, de preferência com um parecer, uma espécie de mapa do tesouro para fugir ao fisco. Depois do BPN – ainda se lembram deste? – e do BES, o Governo decidiu variar um pouco nisto de meter dinheiro público em trapalhadas dos privados e agora vamos salvar uma companhia aérea, a TAP, a Transportadora Aérea Portuguesa.