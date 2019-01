Anatomia de um racista

Um racista também é, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma “pessoa humana”, apesar de haver muitas dúvidas quanto ao “humano”. A sua estupidez combate-se em campo aberto e não remetendo-o para as catacumbas do espaço público

O Estado, e logo através do Presidente, prometeu a Manuel Nascimento que, em três meses, tudo se resolveria. Manuel morreu apenas com um abraço de Marcelo, o Presidente que resolve os problemas dos cidadãos com abraços, beijos e selfies. António Costa agradece

O presidente da EDP só paga impostos quando estiverem reunidas as suas condições. Todo o contribuinte deveria ter este poder perante as Finanças. Mas ao pequeno, o fisco penhora, à EDP fica à espera de orientação superior. António Mexia é o novo dono disto tudo

08-11-2018

As genéricas estatísticas revelam que a magistratura judicial tem mais galácticos do que o Real Madrid. Quase 90% são “Muito Bons”. Devemos ficar satisfeitos com isto ou reclamar dados concretos sobre as avaliações e promoções de quem exerce um cargo “em nome do Povo”?