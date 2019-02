O banqueiro e o bairro social

Capa n.º 771

Tal como é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos Céus, também é, igualmente, mais descomplicado a polícia prender um tipo qualquer de um bairro social - e até dar-lhe uns bons açoites - do que um banqueiro.Isto apesar de o prejuízo causado ao País pelo segundo ser incomensuravelmente maior que o provocado pelo outro. Porém, o banqueiro, fruto de estudos no estrangeiro, jantares, avenças para políticos e créditos com bons spreads para os amigos, será sempre, como diria Brecht "um tubarão". O outro, como dirá o mais corriqueiro senso comum, será sempre... o outro. Mesmo que seja alguém, não passará de outro.