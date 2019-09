Mais crónicas de Carlos Rodrigues Lima

O défice real 05-09-2019 Os saudosistas do falecido Oliveira Salazar contam a história dos cofres cheios de ouro, ignorando a pobreza do País. Hoje, os socialistas exibem, para europeu ver, as contas certas, apesar de os serviços fundamentais do Estado estarem paralisados.

A maioria absoluta é inflamável 01-08-2019 A maioria absoluta do PS nas próximas eleições é uma realidade cada vez mais possível. Se assim for, nos próximos quatro anos, António Costa tem um aparelho faminto para alimentar. As golas são trocos. Com maioria absoluta, os negócios serão outros

“You can’t handle the truth” 25-07-2019 A pobreza intelectual do encobrimento de Tancos e a desgraça das Forças Armadas estarão, um dia, expostas num tribunal, quando o banco dos réus for partilhado por um ex-ministro da Defesa, um coronel e uns tais Fechaduras, Caveirinha e Pisca

O PSD varrido do mapa 18-07-2019 A direita está a um passo de apanhar uma grande coça eleitoral. Em resposta, Rui Rio quer baixar todos os impostos. Só não prometeu reduzir o tamanho de Portugal nos mapas porque quer evitar um conflito com os professores de Geografia

A consciência da ministra 11-07-2019 A ministra da Saúde lá apareceu a dizer ter a “consciência” de que existe um problema no Serviço Nacional de Saúde. Conscientemente, o que o atual governo tem feito é empurrar milhares de cidadãos para o imoral mundo dos seguros de saúde

A pequena sereia do PS e os magistrados 04-07-2019 Quando Isabel Moreira aparece publicamente a defender uma proposta do PS, deve-se aplicar fórmula que Miguel Sousa Tavares tinha para Armando Vara: é para desconfiar. A justiça precisa de reformas, mas não são aquelas que os socialistas e o PSD querem. São outras, mais simples

Nunca cá estive, mas adoro Portugal 27-06-2019 Foi há 17 anos que o génio da culinária Ferran Adrià pôs os pés em Portugal. Gostou tanto do País que só recentemente voltou. Ainda assim, adora tudo: a comida, o marisco, os restaurantes, os produtos. E nós, pacóvios, lá ficamos embevecidos com as palavras do chef

A rebeldia é a melhor arma 19-06-2019 Num mundo cada vez mais politicamente correto e intelectualmente balofo, João Miguel Tavares e John Stewart deram-nos uma lição de juventude irreverente, a mesma que no passado esteve na vanguarda das transformações sociais, mas hoje engorda na cadeira do poder.

O direito constitucional à amnésia 13-06-2019 Já é mais que tempo de avançar para uma revisão constitucional que reconheça o direito à amnésia: Vítor Constâncio mostrou a necessidade de se consagrar no texto constitucional uma maleita que tem afetado cada vez mais portugueses, sobretudo se estiveram metidos em sarilhos

Os Malucos do Riso em Tancos 06-06-2019 Tancos tinha tudo para ser o nosso Ocean’s Eleven. Mas, em vez disso e perante tudo o que se sabe, o “assalto” ao paiol apenas dava um bom episódio dos Malucos do Riso, com militares, políticos e juízes, mais o “Laranjinha”, o “Fechaduras” e o “Nando”. Um elenco de luxo

O Estado gosta é de droga! 04-06-2019 Dois ministros, um vice-almirante, um tenente coronel e o director da PJ saíram dos respectivos buracos institucionais para se congratularem com a apreensão de droga. Há uma semana, dois autarcas foram presos, mas ninguém falou

É a indiferença, estúpido! 30-05-2019 Andam há anos a acenar com o perigo do populismo e da extrema-direita, esquecendo-se (propositadamente?) que o grande cancro da democracia portuguesa é a indiferença com que a larga maioria dos cidadãos encara o escrutínio da vida pública e dos assuntos da cidade.

E três cobradores do Fisco à beira da estrada para a Bacalhôa? 28-05-2019 Como a vergonha na cara não é uma característica de quem nos governa, o fisco fez-se à estrada para cobrar impostos, os mesmos que são canalizados para os bancos, mas fica tudo em segredo

Em defesa de José (Joe) Berardo 16-05-2019 E, de repente, Portugal, depois de constitucionalistas e economistas, tornou-se num País de pagadores de dívidas, crucificando um tipo que aceitou jogar o irresponsável jogo da alta finança e ganhou. Quem passa a vida a perder e a tapar buracos são os contribuintes

A vitória da política sobre o País 09-05-2019 Trapacear, enganar, iludir ou, em último caso, burlar são qualidades extremamente apreciadas pelos comentadores/analistas políticos. O problema dos professores é um exemplo claro do estado da política. Diz-se que Costa ganhou e isso tornou-se mais importante do que discutir a justeza ou falta dela das reivindicações.