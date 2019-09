ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de setembro de 2019.

Não é "se calhar", como disse catarina martins: o défice real é mesmo bem maior do que o inscrito nas contas públicas. E por défice real entenda-se a diferença entre as necessidades da população e os serviços que o Estado - alimentado pelos impostos - deveria prestar. Foi sobre este défice que a coordenadora do Bloco de Esquerda se referiu na entrevista à TVI, apesar de um par de excitados vir logo relacionar as suas palavras com o défice contabilístico das contas públicas. Como estes rapazes só veem números à frente, têm muita dificuldade em perceber que também existem pessoas.O mais extraordinário nesta história do défice é a conversão dos socialistas à dogmática de alguns países europeus às contas certas. Tudo a favor do défice, nada contra o défice, exclama-se, atualmente, no Largo do Rato, apesar de uma das maiores referências socialistas, Jorge Sampaio, ter alertado em devido tempo que "há mais vida para além do orçamento", ou seja, do défice. "A economia é mais do que finanças públicas", acrescentou ainda o antigo Presidente da República numa daquelas cerimónias comemorativas do 25 de Abril. Ora, nos últimos anos nenhum colega de Mário Centeno no Conselho de Ministros foi capaz de lhe esfregar na cara o discurso do antigo Presidente. Adalberto Campos Fernandes, antigo ministro da Saúde, aliás, até chegou a declarar que, no Governo, eram todos Centeno.