Um luto intermitente

SEMPRE QUE SE aproxima a data de aniversário de uma filha minha, o que quer que esteja a acontecer dentro do meu corpo enche-se de alegria e de tristeza. É uma coisa que mora cá dentro e que não tem um nome certo, mas que me acontece todos os anos. Vê-las desbravar dias novos, rodeadas de amigos que querem o melhor delas e para elas. Vê-las a entrar de mansinho no mundo que assusta tanto, deixar de lhes dar a mão para atravessarem a estrada, e acreditar que vai correr tudo bem. Há uma poema do poeta Daniel Maia-Pinto Rodrigues, que vai assim:





“o urso grande de peluche

que dei ao meu filho

está cada vez mais pequeno”



Na semana passada, no dia anterior ao aniversário da minha filha mais nova, disse-lhe o quanto a minha vida mudou para sempre desde que ela nasceu. Prometi-lhe o meu mais puro amor, e li-lhe a história para dormir, aproveitando enquanto ela ainda as quer ouvir.



Dois dias antes tinha lido uma outra história que me tinha feito crer que se Deus por um remoto acaso existisse, era o ser mais perverso de que eu alguma vez ouvi falar. Já lhe perdi o respeito há muitos anos. Esta ideia ancorada na religião de que tudo acontece por uma razão, é boa para quem precisa de ter onde se agarrar, mas vista de fora é preciso muito boa vontade para acreditar. É uma teoria fraca, mal sustentada, que me revolve as entranhas por tentar insistentemente justificar todo o mal do mundo.







Juan Cavia

A Emily, de 8 anos, estava a dormir em casa de uma amiga quando aconteceu o ataque terrorista do Hamas. Dois dias depois, o pai soube que a filha tinha sido encontrada morta. Numa entrevista dada pouco tempo depois de ter sabido essa notícia, impressiona muito tudo, mas sobretudo o que ele diz: “Ligaram-me e disseram-me que tinham descoberto a Emily, e que estava morta. E eu gritei ‘Sim! Sim!’ E sorri, porque essa era a melhor das hipóteses, de entre tudo o que lhe podia acontecer se tivesse sido raptada.” Enquanto conta este horror a uma jornalista, a cara dele treme toda, já fora do seu controlo. Caem-lhe lágrimas pesadas, aos cachos, na cadência de um choro grave e novo, que os olhos dele não conseguem controlar; e vemos alguém que no meio de tanta dor, uma dor inimaginável, uma dor que desfigura, preferiu saber que a sua filha de 8 anos estava morta, a saber que podia estar viva e a sofrer. É um homem que já não é um homem. Nesse dia terá começado dentro dele o luto inalcançável pela morte de um filho, uma dor que deve matar várias vezes por dia, até se ser só uma carcaça que vai arrastando os pés enquanto pode. Mas às vezes a perversidade da vida é muito mais aguçada do que se possa imaginar, e um mês depois dessa entrevista – na semana passada – alguém do exército israelita ligou para esta sombra de pai, e disse-lhe que tinham quase a certeza que a filha estaria viva num dos túneis de Gaza. E fica um pai com um telefone na mão, e por dentro os escombros do que já lá não estava. Depois desse telefonema deu uma nova entrevista, em que dizia: “Ela vai fazer anos dia 17 deste mês, vai fazer 9. Mas ela nem vai saber, não vai saber que dia é. Não vai ter bolo de aniversário, não vai ter festa, não vai ter amigos.” Enquanto diz esta frase, começa a chorar. O choro é diferente. É um choro cansado, uma dor cansada de quem já não sabe se se pode atrever a imaginar a filha viva, ou não. Um pai que teve de começar um luto, para depois o interromper. Um pai que não sabe se não terá de voltar a começar outro luto, se vai ter de chorar duas vezes a morte da filha, ou se ela só morreu uma vez, e não tarda nada volta a casa. No fim, acrescenta: “Imagino-a muitas vezes a correr para os meus braços, a abraçá-la, para nunca mais a largar.” Não imagino a força que é preciso para abraçar alguém que já morreu uma vez. Agora se morreres, morres aqui, ao meu colo. Morremos os dois.



Esta semana, na festa de 9 anos da minha filha, vi-a rodeada de amigos, com um bolo de aniversário. Cantaram-lhe os parabéns, abraçaram-na, fizeram-na sentir-se ainda mais feliz do que ela já é. A cabeça é um lugar estranho. No fim, enquanto arrumava as coisas da festa, pensei naquele pai que amanhã terá uma data que sempre foi igual à que eu tinha acabado de viver, mas onde vai faltar um bolo de aniversário, uma filha, e os amigos dela. Já o disse antes: ter filhos é a melhor e a pior coisa do mundo, tudo ao mesmo tempo. Algures num túnel de Gaza, na melhor das hipóteses, a Emily vai fazer anos. E nesse mesmo dia, cá em cima, aquele pai continuará sem saber se perdeu uma filha de 8 anos, ou se espera o regresso de uma filha de 9.



