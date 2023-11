Temos uma sorte tremenda por vivermos na época mais avançada de sempre. Nunca se soube tanto sobre tudo como hoje em dia. O bom deste tempo em que vivemos, é também o mau deste tempo em que vivemos - há demasiada informação a aparecer diariamente, sobre todos os assuntos e mais algum. Todos os dias se descobre qualquer coisa que revoluciona a ideia preconcebida que tínhamos sobre um determinado assunto, e que troca as voltas a tudo aquilo que tínhamos arrumado em sítio certo. No meio de todo este avanço, surge uma expressão que os doutorados em redes sociais partilham recorrentemente: "Saiu um estudo." Todas as semanas sai um estudo, que - se tudo correr conforme previsto - contradiz todos os estudos que saíram sobre aquele tema até à data daquele novo estudo. Os estudos são óptimos para quem os faz, porque nunca ninguém se vai dar ao trabalho de confirmar se foi conduzido com seriedade e se é fidedigno. Não há memória de alguém, antes de partilhar um estudo que descobriu na Internet, pensar: "Acho que é sensato primeiro tentar informar-me sobre a credibilidade deste estudo." Porque a palavra "estudo" liberta-nos do sofrimento que seria o trabalho de iniciarmos nós próprios essa pesquisa. Sempre que sai um estudo de uma universidade numa zona qualquer dos Estados Unidos - que diz o exacto oposto daquilo que sempre ouvimos dizer - reagimos antes de tudo com espanto, mas depois ficamos aliviados, porque regra geral este novo estudo dá-nos mais jeito do que o anterior. Preferimos o estudo que diz que afinal ter mau feitio e ofender pessoas quando se está irritado, acrescenta uma média de 3 a 4 anos de vida a quem o faz, e um enfarte a quem o ouve. Há estudos sobre tudo e mais alguma coisa, e é possível que infelizmente não haja nenhum sobre pessoas que se baseiam em estudos para fazerem tudo e mais alguma coisa. Basta querermos muito - e termos tempo livre -, e é bem possível que consigamos encontrar uma experiência que foi levada a cabo numa universidade de Massachusetts, e que diz que afinal beber 8 cervejas por dia faz bem às unhas, e que comer fritos pode prevenir o cancro da bexiga. O estudo é o melhor amigo dos humanos, porque o estudo é tudo o que uma pessoa sempre quis ler, e o seu contrário - basta que se escreva exactamente o que queremos para a nossa vida no campo de pesquisa do Google, e a Internet depois encarrega-se de encontrar um artigo que vá ao encontro do que queremos ler. Se costuma discutir no trânsito e ter acessos de raiva em casa, é possível que encontre um estudo que diz que as pessoas que fazem isso são, em média, 67% mais felizes do que aquelas que se comportam de forma civilizada.







Juan Cavia

Mais crónicas do autor 08:00 Saiu um estudo Basta querermos muito - e termos tempo livre -, e é bem possível que consigamos encontrar uma experiência que foi levada a cabo numa universidade de Massachusetts, e que diz que afinal beber 8 cervejas por dia faz bem às unhas, e que comer fritos pode prevenir o cancro da bexiga. O estudo é o melhor amigo dos humanos, porque o estudo é tudo o que uma pessoa sempre quis ler, e o seu contrário. 26 de outubro Quantos espectadores tem uma guerra? Matar e morrer são negócios desde sempre, mas ser espectador disso é uma coisa nova, com poucos anos. Estas guerras são as piores que alguma vez vimos, porque estas são das primeiras que vemos filmadas por populares nos sítios mais inacessíveis para as equipas de filmagem. 19 de outubro Isto é só a minha opinião Valoriza-se em demasia a frontalidade crua e bruta, e desvalorizam-se em igual medida os efeitos benéficos de fazer cerimónia. Fazer cerimónia é um bem precioso, que ajuda a evitar muitos amargos de boca. Acontece que a diferença entre ser-se frontal em tudo o que nos passa pela cabeça e ser-se uma besta é muito curta. 12 de outubro Um médico na sala de espera Ser médico em Portugal é ter de conseguir salvar os outros e a si próprio, tudo ao mesmo tempo. Exigimos aos médicos que nos curem quando eles próprios estão a tentar arranjar forças para se curarem de uma doença prolongada que os impede de serem os médicos que exigimos que eles sejam. 04 de outubro Até que a morte os separe Portugal está caro para quem teve o azar de ser português, Portugal está bom é para quem vem cá brincar aos portugueses. Hoje, mais do que nunca, há gerações que voltam para casa dos pais, porque precisam de colo e de tecto. Hoje, mais do que nunca, um casal vive mesmo até que a morte os separe. Mostrar mais crónicas

Sempre que damos de frente com um estudo, alivia-nos sobretudo saber que alguém estudou por nós. Mas só aceitamos que faça parte da nossa vida, se o resultado desse estudo for o que nos convém ler. O princípio da desinformação é este: lemos o que nos serve, e partilhamos convictos de que se está na Internet é verdade. Tirando os médicos e os cientistas, é provável que ninguém leia realmente os estudos. Um resumo em duas frases é tudo o que precisamos para alterarmos um hábito que até àquele dia era o mais saudável que conhecíamos. Quanto mais anos vivo, mais chego à conclusão que tudo o que fazia bem, afinal é possível que faça mal - é só uma questão de tempo. Em último caso, até é provável que mate. Achava que beber muita água era bom? Parece que afinal não. Ou melhor, sim, mas depende da quantidade que bebe, tendo em consideração o seu peso. Beber muita faz mal, beber pouca também. Beber a quantidade certa dá muito trabalho. E fruta? Sim, mas depende. Se for em sumo não tanto. E a casca afinal também é possível que faça mal. Ou bem, depende da fruta. Legumes? Óptima escolha, mas como é que foram cozinhados? Peixe? Claro que sim, mas vem de onde? É possível que esteja cheio de micropartículas de plástico. Talvez soja. É homem e gosta de mamas? Óptimo, porque há estudos que dizem que o consumo de soja provoca o aumento do volume mamário nos homens. Açúcar nem pensar. Mas ao mesmo tempo, está em todo o lado. Quer pãozinho? É possível que tenha açúcar. Tudo tem açúcar. Respirar tem açúcar. Os estudos podem ser uma chatice, porque raramente nos deixam em paz com aquilo que gostamos de fazer. Para encontrarmos os que dizem o que nos convém, temos de ir atrás deles. Há uns que estão só a estragar todos os planos que tínhamos para nós. É uma questão de tempo até aparecer um estudo que comprove que viver é a coisa que mais nos aproxima da morte. Até vir outro que diz precisamente o contrário.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico