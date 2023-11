As muitas histórias de cada um

UMA DAS COISAS que mais me descansa e alimenta a imaginação, é olhar para as pessoas. Havia uma altura da minha vida, em que combinava com mais dois amigos meus, e íamos para o Chiado, sentávamo-nos na Brasileira, e ficávamos a inventar vidas para quem passava. Imaginar a vida dos outros, que profissão têm, se gostam da vida que lhes calhou, ou se estão zangados com o mundo por não terem a vida que sonhavam. As caras das pessoas são bibliotecas de histórias. Guardam alegrias e dores, cansaços, anos, noites mal dormidas, riquezas e pobrezas, amores e desamores. Guardam-nas nas rugas, nas tensões da boca, no olhar – sobretudo no olhar. Há caras que trazem uma gravidade que nem elas reconhecem, mas ficam doces quando são apanhadas pelos olhos dos outros, num acto de contrição pela aspereza que sabem que carregam sem se darem conta. As caras dos outros estão cheias de histórias por descobrir. Escrevo esta crónica no jardim do hotel onde estou hospedado, em Marraquexe, e cada pessoa para quem olho está cheia de histórias por contar. À minha esquerda, na diagonal, está um casal de uns 70 anos de idade. Ela vê o telemóvel, ele lê um livro. Ela está mais feliz quando vê o que está naquele pequeno ecrã, do que quando vê o marido, ou o deslumbrante jardim que está à sua frente. Ele lê o livro com uma cara conformada, de um amor que já teve muitas subtilezas que encostaram cada um deles para um lado diferente do outro. À minha direita está um casal de uns 25 anos, que tem a energia e o espanto que aparece quando se descobre um país novo, e que o mundo afinal ainda está todo por descobrir. E ao fundo – é para lá que volto sempre o olhar –, está um homem sozinho. As pessoas que viajam sozinhas são as mais fascinantes e misteriosas. Terá sido uma decisão, ou uma consequência? Terá planeado a viagem quando ainda estava a namorar com alguém que entre a decisão e a viagem deixou de fazer parte da vida dele, ou teria com quem vir e preferiu não ter a companhia de ninguém? Viajar sozinho é um acto de coragem, e de aceitação. Ou de medo, pelo que está no sítio de onde saíram. Mas é difícil viajar para longe dos problemas, porque a nossa cabeça insiste em viajar connosco. Quem viaja sozinho consegue ultrapassar a difícil etapa de aceitar que não há ninguém da vida deles que ande ali ao lado para partilharem o que estão a descobrir. Todas as partilhas do que descobrirem, terão de ser feitas com pessoas que vão também elas descobrindo.



Juan Cavia

A propósito deste homem que vejo sozinho, e que olha para uma piscina que parece não estar a ver, lembrei-me de uma história que aconteceu há uns anos. Estava também num hotel plantado no meio do nada, na Patagónia, onde só havia lagos, natureza e animais, não havia mais nada. Entenda-se que este “mais nada” era muito mais do que nada. A vista era esmagadora, cheia de pequenas surpresas que a luz do sol ia descobrindo. Animais selvagens que apareciam de vez em quando, só para se fazerem misteriosos e desaparecerem de volta para a vida deles. O hotel podia ser só uma caixa de vidro com um telhado, porque o que estava à sua volta era o que fazia o que estava dentro dele. Ao fim da tarde, fui até ao bar. Estava lá um senhor de uns 80 anos, sozinho, a escrever num caderno. Bebia um whisky e parava entre palavras para olhar pela janela, onde estava qualquer coisa que só ele é que conseguia ver. Era um homem bem arranjado, via-se que tinha tido uma vida cheia, e tinha um olhar doce e nostálgico enquanto escrevia. No dia seguinte, jantei no restaurante do hotel, e a mesa do lado estava posta para duas pessoas. Uns minutos depois chegou o senhor que eu tinha visto no dia anterior, e sentou-se sozinho na mesa. Ao lado dele, o lugar continuava vazio. Tinha uma aliança no dedo, e presumi que a mulher estivesse atrasada, ou então tinha-se sentido mal e tinha preferido ficar a descansar no quarto. Ao longo da refeição, reparo que o homem volta e meia olha para o lugar que está vazio, e sorri. Reparo que segreda uma ou duas palavras para a pessoa que não está lá, e depois fica a olhar durante uns segundos para um sítio tão longe que dava vertigens. Os empregados do hotel são simpáticos, vão várias vezes até junto dele, e trocam frases que o fazem rir. No fim da refeição, levanta-se, e vai-se embora. Nunca cheguei a saber o que tinha acontecido naquela noite em que um homem de 80 anos jantou sozinho com a companhia de alguém. Talvez a mulher tivesse morrido, e aquela viagem fosse um fim de ciclo; ou se calhar era uma comemoração de algo que viveram, e que ele não quis deixar de comemorar com ela, ainda que quem estivesse à volta já não a conseguisse ver. As pessoas que viajam sozinhas, ou fogem, ou vão ao encontro de qualquer coisa; mas carregam um mistério que só elas sabem. Elas e os que não vemos, mas que estão ao lado delas.



