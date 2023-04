Tantos Alentejos num só

O MEU PAI REPETE muitas frases, sempre com a alegria e o espanto de quem as está a partilhar pela primeira vez. Há algumas que repete mais do que uma vez por dia, e outras que só se pode dar ao luxo de repetir em situações muito específicas. No meio de tantas, há uma delas que entretanto já fiz minha, mesmo sem ele saber: “Mal passo a ponte 25 de abril, sinto-me logo de férias.” Quando ouvia esta frase, não conseguia que tivesse em mim o eco que tinha nele. Era novo, sabia lá eu. Hoje em dia, percebo mais esta frase do que percebia há uns anos, e já a repito, como se tivesse sido eu a inventá-la. Quando é de pai para filho, não é um roubo, é uma herança emocional que a faz vingar pelo menos mais uma geração. Há qualquer coisa em deixar Lisboa para trás e atravessar o rio, que faz com que a cabeça sinta que pode baixar a guarda, e o corpo vai-se deixando acalmar até se esquecer da rigidez de que estava refém 30 minutos antes. Os cheiros vão mudando, e quase se pode fazer a viagem de olhos fechados, e ir adivinhando por onde se está a passar. Passada a ponte, há muito por onde escolher. Dependendo da altura do ano, o viajante tem uma lista grande para se entreter. Mas há um sítio onde todos os dias do ano há uma alegria garantida: o Alentejo. O Alentejo é esperto, porque faz-se difícil no Inverno e no Verão, e convidativo na Primavera e no Outono. Afasta quem se queixa dele, e assim – esperto – guarda espaço só para quem está disposto a aceitar que estamos nas mãos dele, e que temos de nos render ao que ele tem para nos dar. Os alentejanos são injustamente chamados lentos nas anedotas que ouvimos desde sempre. É preciso ver de perto para perceber que eles não são lentos, são é mais espertos do que nós porque já viram muitos chegar e partir. Guardam-se para quem está para ficar, e fazem-se despercebidos para quem tem a arrogância de achar que o Alentejo tem de ter a pressa de Lisboa ou do Porto, ou de outra cidade qualquer onde se está sempre atrasado para o que não se quer. Eles sabem a sorte que têm, e não a querem oferecer de mão beijada a quem lá passa sem chegar a parar. O Alentejo tem o seu tempo, que não é o tempo de mais lado nenhum. Lá, a mesma paisagem são quatro paisagens, consoante a altura do ano em que a vamos visitar. Se de 3 em 3 meses nos sentarmos no mesmo lugar, vamos ver 4 sítios diferentes, todos eles no mesmo sítio.





O Verão tem a força de muitos Verões. Deixa-nos respirar de manhã cedo e de noite, e fica à espreita para ver quem são os bravos que o desafiam nas outras horas. Manda no nosso dia, e faz-nos pensar bem quando vamos arriscar o sol. As árvores emprestam-nos a sombra, e aguentam-se por nós. Os mergulhos baixam-nos a temperatura, e dão-nos autorização para que fiquemos ao sol os breves minutos que o nosso corpo aguenta molhado. Os fins-de-tarde duram 2 dias de outra zona qualquer do país. O tempo deixa-se arrastar e faz-nos descontos de tempo, que nos fazem olhar para o relógio sem acreditar que ainda são 7 da tarde e já se passaram tantas tardes desde a hora do almoço. São dourados na metade de baixo, e cor-de-rosa na metade de cima, com uma linha do horizonte onde ovelhas e vacas mastigam, indiferentes à beleza que as contorna. Esconderam-se durante o dia, enquanto olhavam para nós de sombras que já conhecem.







O Inverno, tal como o Verão, é duro. Tão duro que se contássemos como é o Verão a alguém que não conhece aquela zona, diriam que estávamos a gozar com eles. Pede muitas camadas de roupa e de lenha. Dias mais curtos, mas que preparam às escondidas a Primavera, onde a paisagem tem mais para oferecer do que os nossos olhos conseguem ver. Vida que esteve debaixo dos nossos pés a congeminar a melhor altura para romper a terra.





A Primavera no Alentejo é a maior alegria que se pode ter. É a altura do ano em que flores frágeis de todas as cores se misturam com sobreiros e oliveiras que resistem com bravura e paciência a todos os meses do ano. Estas árvores maiores que o tempo, olham para aquelas flores com uma alegria triste, porque sabem que elas estão de passagem, que não vão aguentar a dureza do Verão que as espera. Já viram muitas, e todas elas se vergaram, para depois se deitarem no mesmo destino. No ano seguinte há outras tantas que hão-de nascer, mas já com o mesmo destino alinhado. Elas sabem que são filhas da estação, e é por isso que se fazem vestir de cores que fazem inveja às que estão para ficar. Mostram-se vaidosas, e depois, aos poucos, vão-se dobrando até secarem e ficarem só uma memória que a próxima estação vai apagar.





Sempre que nos despedimos do Alentejo, despedimo-nos também da nossa calma. Respiramos fundo, e tentamos ganhar forças para a violência dos nossos dias, que nos atropelam com tudo o que exigem de nós. Mas temos um segredo que mais ninguém sabe, e que nos vai aguentando até ao dia seguinte: estamos só a fazer tempo até que o Alentejo nos volte a agarrar.





