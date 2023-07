Quantas primeiras vezes é que ainda nos restam? 

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Imagino que se tivéssemos de contar a alguém todas as nossas primeiras vezes, é bem possível que nos fossemos esquecer de muitas delas. Não é desamor nem desatenção, é até bom sinal. São tantas que ao fim de algum tempo torna-se difícil seguir-lhes o rasto, porque vamo-nos habituando ao assombro que nos causam.





Elas remontam ao princípio de tudo: começam na primeira vez que respiramos, e estendem-se até à primeira vez que respiramos pela última vez. Vamos somando estreias, como se a vida fosse feita de coisas à espera de nos acontecerem. Depois o corpo vai-se habituando, e vai perdendo o estremecer que é próprio de tudo o que nunca se sentiu antes.





São muitas as coisas que guardamos na memória por terem sido uma primeira vez para nós, mas é também surpreendente o longo caminho que por vezes as separa: a primeira vez que damos um beijo a alguém, a primeira vez que conseguimos andar de bicicleta sozinhos, que saímos à noite, que conhecemos alguém que nos muda para sempre, que andamos de avião e chegamos a outro país, que fazemos amor com alguém, que vamos a um teatro, que provamos um sabor novo, ou a primeira vez que somos pais. Ficam marcadas com a importância de alguma coisa que mudou cá dentro.Mas nem sempre uma primeira vez traz com ela coisas boas. Há muitas que deixam feridas e que nos lembram que nem sempre é bom abrir um livro novo. A primeira vez que nos morre alguém, a primeira vez que adoecemos com gravidade, que perdemos um amigo, que descobrimos que o Pai Natal é afinal o nosso pai, que acabamos uma relação amorosa, quando descobrimos que podemos morrer, ou quando descobrimos pela primeira vez o poço fundo de paredes lisas que é a solidão.A primeira vez pode ser também a última vez. Até prova em contrário, é bem possível que a primeira vez que se morre seja também a última.Esta lista não tem tamanho certo, em vez disso tem dentro de cada pessoa a dimensão do salto que se deu para a conseguir conquistar, ou para que ela nos engolisse. Uma primeira vez não obedece a tamanhos para se fazer valer, pode ser de um tamanho pequeno e deixar marcas para o resto da nossa vida. Ou pode ser do tamanho da nossa voracidade toda, e deixar uma marca que mal se vê. Podemos ir até ao ponto de escolher algumas primeiras vezes, mas não conseguimos decidir o eco que vão ter dentro de nós.É bem possível que uma primeira vez feliz seja muitas vezes uma coisa que escolhemos que nos aconteça, mas uma má primeira vez é uma coisa que nos acontece sem escolhermos, uma coisa que acontece apesar de nós. Se acontecer por decisão nossa, é uma primeira vez contaminada, que nos põe em perigo. Há que fugir dessas, para que o mal não se habitue a andar por perto.Mas há também alturas em que a lógica inverte o sentido: aquela que se espera ser a primeira vez que se dá um beijo, pode em vez disso ser a primeira vez que sofremos um desgosto de amor. É uma outra primeira vez que se mete pelo caminho e nos baralha os planos, para que nunca nos esqueçamos que "querer" e "ter" são verbos que se conjugam para fins muito diferentes. Uma primeira vez feliz pode ter dentro dela uma primeira vez triste que quase nos pode engolir, se não se ajustar o foco ao que interessa.À medida que a vida nos vai somando anos, uma primeira vez passa a ser celebrada com o tamanho e a justiça que merece. Inaugurar coisas novas na nossa vida não é assunto pequeno, e por isso mesmo deve ser tratado com o estatuto de raridade, e ser-lhe atribuído um título honorífico à sua altura, para que fique bem assente que o dia tal do mês tal do ano tal foi diferente de todos os outros, porque foi o dia em que nos aconteceu pela primeira vez aquilo que até então só conhecíamos de vista.Encontrar a força para querer encontrar constantemente primeiras vezes, é algo que diz respeito tanto ao corpo como à cabeça. É onde vive um segredo, um trabalho conjunto entre as duas partes para que o espanto não arrede pé e deixe a porta entreaberta para as descobertas que estiverem por aí à espera de nos acontecer. Inaugurar uma coisa nova na nossa vida é uma festa que exige mais empenho à medida que os anos vão passando. Mas é também um plano a longo prazo para trocar as voltas aos dias que – se não estivermos atentos – correm o risco de ser só uns a andar atrás dos outros. Há tanto por onde começar, que às vezes esquecemo-nos da importância de tudo o que já se conseguiu. No meio disto tudo, há uma pergunta que interessa fazer e na qual depositamos a alegre esperança de conseguirmos ter mão na resposta:Quantas primeiras vezes é que ainda nos restam?Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico