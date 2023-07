A dor dos outros

ÀS VEZES PENSO que escrevo mais crónicas tristes do que alegres, que talvez se esperasse que eu escrevesse mais sobre o que faz rir, e menos sobre o que pesa. Penso também que talvez seja uma forma de falar do que me assusta, e não tanto do que vive em mim. Como se ao escrevermos sobre o que nos aterroriza, pudéssemos afugentar os males do mundo. Acho que é isso, mas não sei.





Na semana passada fui a um funeral que era uma festa. Estas duas palavras não são fáceis de juntar numa frase, mas fui a um funeral que era uma festa. Havia música, as pessoas bebiam e celebravam a vida demasiado curta de quem já não estava. Não foi numa igreja, foi numa quinta bonita, com árvores por todos os lados que nos lembravam que estão lá a crescer há muitos anos, e que já viram muitas alegrias e tristezas a passarem por ali. Viram crescer quem lá falta agora. Quando alguém morre, há um acordo que cada um de nós faz em segredo para aproveitarmos melhor o que temos, darmos menos valor ao que nos chateia, e fazer de cada dia uma promessa de um dia cheio. Repetimos para nós próprios que não vamos cair nessa armadilha outra vez, que isto é tudo tão rápido e tão curto que não há nada que valha mais a pena do que aproveitar as horas todas como se nos restasse só isso. Depois o tempo vai-nos separando dessa memória, e voltamos ao conforto do que nos chateia, às pequenas coisas que escolhemos como lutas diárias em que ganhamos pouco e perdemos muito. A morte dos outros é um sussurro da nossa. Ficamos tristes por quem vai, mas sentimos uma espécie de alívio por quem fica. Nos funerais dos outros escapamos por pouco ao nosso e respiramos fundo por ainda não ter sido desta.



Nesse funeral que era uma festa, vi uma mãe que tinha perdido o filho, a sorrir com os olhos mais tristes e bonitos que alguma vez vi, e a repetir que ele era aquilo, era aquela festa em que ali estávamos todos a lembrá-lo. E estava de pé. E eu a olhar para uma heroína de carne e osso, que se aguentava de pé a falar com quem falava com ela. Cada frase que lhe diziam obrigava-a a ter que fazer mais força nos joelhos para se aguentar de pé, como se fossem pequenas mortes a puxarem-lhe as pernas para baixo.



Vi um pai que tinha perdido o filho, e que disse uma frase que me ficou a queimar por dentro: “Isto a partir de agora não é vida, é outra coisa”, e depois sorriu, porque dentro dele ainda estava qualquer coisa que o fazia querer que aquela frase não magoasse tanto quem a ouvisse, ainda tinha pudor apesar do tamanho do buraco que tinha dentro dele. Estava de pé enquanto dizia a frase, não estava deitado no chão aos gritos e a contorcer-se de dor. Estava de pé.







Juan Cavia

Vi uma irmã de braços abertos a todas as pessoas que a abraçavam de lágrimas nos olhos, e ela a dar-lhes a força que não tinha, mas que encontrou para não cair, nem deixar que os outros caíssem. Também ela estava de pé, e sorria ao falar do irmão que já não tinha. No meio de um dia tão triste, a música e o vento nas árvores quase faziam esquecer o que nos tinha ali levado, e parecia só uma tarde como as outras, em que muitas pessoas de óculos escuros e copos na mão falavam sobre memórias felizes de quem não estava lá. Foi uma tarde bonita, e isso parece estranho de dizer sobre uma tarde em que faltava muito quem nos tinha ali juntado.









Ao fim de algum tempo tive de ir embora porque não consegui aguentar a dor dos outros que não era a minha. Fiquei a pensar na ironia disso, a de eu não conseguir aguentar uma dor que não era minha. Mas depois percebi que só fui fraco porque podia. E os heróis que eu tinha acabado de ver não podiam, porque se fraquejassem o chão abria-se em dois e engolia-os.

Sempre que morre alguém, imaginamos na nossa cabeça como será o dia em que seremos nós a receber uma notícia dessas. A normalidade do dia, talvez a cozinhar, a sair do banho, a acabar de fazer as compras, a meio de um filme. Uma chamada em que se percebe logo pelo tom de voz que vem aí uma derrocada que vai engolir tudo o que se puser à frente. Lembro-me que quando a minha avó morreu, ninguém me chegou a dizer a frase. Os meus pais e a minha irmã chegaram do hospital e olharam para mim, e eu percebi que a cara deles já estava de luto, e que a dor deles também era a dor de me passarem esse luto a mim. A dor dos outros pode destruir a força de quem for fraco. Mas a estoicidade dos outros enquanto carregam de pé a dor, é uma imagem que abala a estrutura de qualquer pessoa. É ver em pé o que era para estar enrolado no chão.





Como se fossem feitos de uma coisa que não parte por fora, mas parte por dentro.





