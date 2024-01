ESTAMOS VICIADOS NO MAL. Somos fracos, bem mandados, vemos o que querem que vejamos, e quando damos por isso já temos o corpo contaminado com aquilo que íamos jurar que não queríamos para nós. O mundo não está para brincadeiras, vivemos tempos tremidos em que virar a cara ao mal pode ser um risco que nos sai caro. Vamos sendo lentamente contaminados com o algoritmo que nos arrasta para o fundo de um buraco escuro e pegajoso. O mal tem de ser agarrado pelas orelhas e olhado de frente, compreendido, e por fim arrumado em lugar seguro para que não nos apanhe de surpresa; mas tê-lo a toda a hora a gritar-nos aos olhos e aos ouvidos pode deixar-nos paralisados, sem ter para onde ir. O mal vende muito, e ele sabe disso. Tem tentáculos que se enrolam ao nosso pescoço para que nunca nos esqueçamos que está por todo o lado, e que não lhe fazer frente é fazer parte do seu clube. É por isso que sermos nós a ir ao encontro dele – e não o contrário –, se torna vital para que não sejamos engolidos por tudo o que não conseguimos digerir. Os meios de comunicação e as redes sociais sabem deste segredo, e fazem de tudo para convencer-nos do prazer de ver o mal em vez do bem. Mas o exercício de pensar pela própria cabeça e priorizar o que consumimos, é um bem de primeira necessidade para que não acabemos inertes e sem forças para andar. O mal vende mais do que o bem, num mundo em que o bem não tem espaço para se fazer valer; entre a destruição e a construção, damos mais atenção à primeira. Fomos nós que quisemos assim, é o nosso medo a convencer-nos que ser espectador do mal talvez chegue para ajudar.







Juan Cavia

O homem é o lobo do homem. Quando há muitos anos li esta frase do dramaturgo romano Plauto (tornada famosa por Thomas Hobbes), não a entendi por inteiro. Hoje, infelizmente, acho que já a conheço melhor, porque já me conheço melhor. O homem é o seu criador e também o seu destruidor, um animal de duas cabeças capaz do melhor e do pior com a mesma força. De todas as ameaças que o homem possa enfrentar, nenhuma é maior e mais hedionda do que ele próprio. Tornou-se um pensamento comum, mas não é isso que lhe confere normalidade. Quando ontem fui buscar a minha filha mais nova à escola, pensei na beleza da armadura temporária da inocência, que afasta aquela frase de todas as crianças que ali estavam a rir. Como é que se pode saber que o mundo vai entornar alcatrão por cima daquele estado de pureza, sem sentir uma pedra no estômago? O vício do mal fomos nós que o criámos, ninguém o começou por nós. Somos culpados do mal, e do tempo que gastamos a olhar para ele, uma escultura feita de cicatrizes. Criámos uma armadilha de vários países de comprimento, e agora não queremos que ela nos agarre as pernas. Os programas da manhã e da tarde cheios de histórias de pessoas que sofreram vários males. Entrevista-se já com o faro apurado para encontrar a ferida ainda mal cicatrizada, a ver quanto tempo é que o convidado aguenta até se vergar à dor de ter de reviver o momento que lhe deixou uma marca de sofrimento para sempre. Mal começa a chorar, aproxima-se a câmara, e põe-se a tocar a música que realça a angústia. Os telejornais abrem com os muitos fins do mundo, e empurram as histórias de esperança para o fim, para quem ainda tiver estômago para lá chegar. Um canal de notícias sensacionalistas a programar tragédia o dia todo. Um orgasmo de dor, os males dos outros não são os nossos. E assistimos de mãos dadas a isso, como se reviver várias vezes o mal fosse um exercício que nos liberta do que ainda não nos tocou. Há muitos anos – mas ainda assim com pessoas como nós – os gladiadores lutavam entre eles no coliseu romano, às vezes até à morte. Praticavam-se execuções com milhares de pessoas a assistirem em êxtase. Os animais levavam o mesmo destino, em jogos e caçadas que provocavam o delírio de quem os via sofrer até morrer. Queremos acreditar que já foi há muito tempo, mas só mudou a forma de servir o mesmo espectáculo. Queremos acreditar que não somos selvagens, mas só se instalou o pudor de o sermos em público. O homem é o lobo do homem, até um dia não haver lobo, nem homem, nem nada. O bem faz um braço de ferro com o mal e ganha, mas de pouco vale, porque vai aparecer no fim dos telejornais, quando já não tivermos esperança nele.





E nós, sem nos darmos conta, vamos dando de comer à besta de dentes afiados e fios de saliva que nos dá medo de sermos quem somos.





Somos os mecenas do mal, enquanto suplicamos que ele acabe.





Mas será que queremos mesmo?





Mais crónicas do autor 08:00 O homem é o lobo do homem O mal vende mais do que o bem, num mundo em que o bem não tem espaço para se fazer valer; entre a destruição e a construção, damos mais atenção à primeira. Fomos nós que quisemos assim, é o nosso medo a convencer-nos que ser espectador do mal talvez chegue para ajudar. 18 de janeiro A memória e a criação Estamos sempre a ser traídos pelos fragmentos que nos faltam do passado, e vamos acrescentando remendos até conseguirmos que aquele conjunto de imagens e sons que ficaram gravados na cabeça, sejam enfim uma memória nossa. Mas chegados a esse sítio, já não é uma memória, é o que resta dela. 11 de janeiro Pandemia motivacional Cada vez se fala mais de saúde mental, mas é possível que nunca tenha havido tanto desrespeito pelo tema. Não é moda no Instagram ou no Tik Tok que, alguém sem formação para isso, se arrisque a dizer como operar uma cabeça que esteja partida por fora. Mas espanta-me as muitas que arriscam correr o perigo de dizer como acham que se trata uma cabeça partida por dentro. 04 de janeiro O segredo da época Os sítios fora de época são mais bonitos, sabem a segredos acabados de descobrir. Já os tínhamos visto de muitas maneiras, mas o que não sabíamos é que havia esta nova forma de os admirar; estão guardados quase só para nós, como se nos tivessem sido prometidos por uma força maior que tudo. 28 de dezembro de 2023 Em Dezembro logo fazemos contas O Natal é um balanço da vida que tivemos nesse ano, olhamos para a mesa e está lá a família que somos agora. Uma família é sempre um bicho em mutação, que muda a qualquer momento para qualquer lado. Mostrar mais crónicas

Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico