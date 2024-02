OS NOSSOS DIAS são aquilo que fazemos deles, mas por muito que nos esforcemos, nem sempre temos mão no resultado final. Há dias que são pensados com régua e esquadro, depois eles sentam-se todos numa sala e riem-se do que nós tínhamos planeado para a semana. Planear é uma forma de tentar vergar o destino e fazer dele o que queríamos que ele fosse, mostrar-lhe que contra nós não há cá espaço para brincadeiras. É brincar à divinação, arriscar um futuro que torcemos para que comece a ganhar forma ainda no presente.





Planeamos semanas, meses – às vezes até anos –, para sentirmos que estamos dois passos à frente do que há-de vir, e que as nossas intenções vão ficar todas a caber numa agenda. Temos tanta esperança em nós que até chegamos a atribuir uma hora a cada compromisso, para que se possa saltar de dever em dever sem perder tempo. Se perguntarmos a alguém “o que é que vais fazer amanhã?”, e nos responderem “olha, ainda não sei, deixa ver o que acontece”, vamos achar que essa pessoa não pode estar bem da cabeça, que há de certeza ali uma fraqueza qualquer a tomar conta dela. Quem é que se atreve a entrar assim nos dias sem saber o que vai achar pela frente? Mas há uma vitória nessa resposta, que assusta os mais organizados: a de estar de espírito aberto para o que vier, e agir em função disso. Não planear os dias é a vitória suprema da liberdade sobre o sufoco do compromisso. É conseguir que o nada que está garantido seja muito mais do que o dia cheio de certezas que quem planeia acha que vai ter. Navegar à vista não é sinal de se estar perdido, é antes sintomático de quem já chegou a tantos sítios, que agora é o não saber nada que lhe dá um propósito e descanso. Sabemos que os dias nos vão acontecer, e queremos que eles sigam uma ordem e um rigor que nos alivie dos tropeções que a vida já tem para nós. Quem enche a agenda com deveres uns a seguir aos outros, não deixa uma fresta sequer para que entre uma ideia de última hora. Tenho um amigo que sempre que o convido para almoçar, ele responde: “Hoje não consigo, já sabes que isso temos que marcar com tempo.” Antes não pensava muito nesta resposta, ficava só com pena de não ter a companhia dele. Mas agora pergunto-me se o que o leva a planear com tanta antecedência é a vontade de ter mão no que está por vir, se é o medo de se ver frente a uma bolsa de tempo livre sem saber o que fazer com ela.







Juan Cavia

O prazer na rotina tem pouca popularidade, porque é dela que riem os que se dizem livres e aventureiros. Acham que fugir-lhe é ganhar pontos; mas conseguir que uma rotina mereça esse nobre título é talvez a maior das aventuras, porque é fazer com que haja alguns pilares de certezas no meio da floresta densa e escura que é atravessar um dia de uma ponta à outra.





Há na rotina uma maneira de ver as coisas que pode escapar a quem tão desesperadamente quer fugir dela. O conforto dos rituais que nos dão alegria e segurança não pode ser uma coisa má, porque nos reconforta com tantas coisas boas. Quebrar a rotina é quebrar a felicidade que se tem nela, e quando isso acontece, que seja para redobrar a felicidade por se correr esse risco. No dicionário há várias definições para a palavra “rotina”: fazer um caminho já trilhado ou sabido, hábito de fazer uma coisa sempre da mesma maneira, e por aí fora. Mas lá no meio aparece uma frase que me parece desajustada à palavra: “aversão às inovações”. Nunca tinha pensado nisso, quando penso em rotina. A rotina está cheia de pequenas inovações diárias, que vão fazendo com que ela própria se espante. A rotina de cozinhar e tratar das crianças, por exemplo, é tudo menos avessa às inovações. É cheia de coisas novas que fazem com que tudo seja uma constante descoberta. Quer se planeie, quer não, os dias hão-de seguir indiferentes a nós. O que ainda não aconteceu pode ser tanta coisa, que às vezes não querer saber talvez seja o que nos liberta do fracasso. Entrar numa manhã apenas com a expectativa de que até à noite tenha valido a pena o risco do desconhecido.





Não sei quem fica a ganhar, se os que seguem a rotina, ou os que se livram dela para saltar de peito aberto para o dia que vem; só sei que tenho muita inveja de uns e de outros.









Muitas das melhores coisas que me aconteceram não foram antecipadas por mim. Estilhaços de alegria onde não contava com ela. Fiquei a ganhar a dobrar: por acontecerem, e por não saber que iam acontecer. Oxalá soubesse que o risco valia sempre a pena, e nem pensava duas vezes. Assim, resta-me remoer qual é o risco maior: se o da rotina, se o da falta dela.

Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico