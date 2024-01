A memória e a criação

DAS TANTAS COISAS que me lembro, há muitas que não sei se aconteceram, ou se as quis guardar assim. A memória é uma palavra que se transforma constantemente, um lugar estranho onde a ficção e a realidade se cruzam, e onde podemos ficar perdidos sem saber onde pertence o quê. Há uma linha muito fina – quase imperceptível – que separa um acontecimento da forma como o gravamos em nós. O tempo faz o seu trabalho, e quando contamos uma história nossa, estamos muitas vezes a contar o resultado de como nos lembramos do que aconteceu, e nem sempre de como terá acontecido. Será que nem em nós podemos confiar? Muitas vezes romanceamos o passado, para que a memória se ajuste a nós, e não o contrário. As memórias que tenho, não sei se são minhas, ou se estão cá das muitas vezes que as ouvi. Lembro-me de ser muito pequenino, abrir a porta do carro, e ir a correr em direcção a um precipício. Lá em baixo um fim que quase não se via. Acho que me lembro do pânico no olhar dos meus pais por eu ter escapado de uma tragédia sem ter feito nada por isso a não ser parar no momento certo, sabe-se lá porquê. Lembro-me de uma vez ter aparecido todo encharcado na sala da casa de uns amigos dos meus pais. Devia ter uns 5 anos e tinha acabado de sair sozinho da piscina onde tinha caído, sem saber nadar. Os meus pais contaram-me esta história muitas vezes, e à conta de a terem contado essas vezes todas já consigo ver a piscina, a sala, a cara deles, a dos amigos, o cheiro que estava naquela sala. Não sei se foram eles que me contaram a memória que eu achava que era minha, ou se fui eu que me lembrei dela e a confirmei ao ouvi-los. Aquilo que a nossa cabeça arquitecta até dar fechado como memória é uma estrada nublada onde nem sempre se decifram os contornos do que a rodeia. Estamos sempre a ser traídos pelos fragmentos que nos faltam do passado, e vamos acrescentando remendos até conseguirmos que aquele conjunto de imagens e sons que ficaram gravados na cabeça, sejam enfim uma memória nossa. Mas chegados a esse sítio, já não é uma memória, é o que resta dela. Tenho muitas memórias da minha avó, mas pergunto-me se são todas minhas.



Juan Cavia

Lembro-me de ser pequenino e dormir com ela, e de ficar assustado a meio da noite quando ela desaparecia para ir regar o jardim. Ela queria tratar disso antes que viesse o sol forte da manhã, e para mim aquilo era um susto que me acordava todas as noites. Não acordava quando ela se levantava, só quando o meu corpo muito pequenino dava conta que já não tinha o calor da avó que afastava os monstros. Eu a pôr-me em bicos de pés à janela, a ver se encontrava a silhueta dela, e ficava ali, desprotegido do mundo até que ela voltasse para a cama. Tenho a memória da gargalhada da minha avó, mas não sei o que fazer com ela. Não consigo reproduzi-la, não há nada que entre na minha cabeça, pegue nesse som, e o guarde num ficheiro qualquer para eu lá ir ouvir sempre que quiser. Será que era como eu me lembro? Eu na casa que era dela, tão grande para o tamanho que eu tinha, e eu sempre a chamá-la: “oh vó!” e ela a responder da cozinha “diz”, depois um silêncio, e eu lá dizia “não é nada”. Só queria saber se ela estava ali por perto, não aguentava a ideia de ela não estar à distância de uma resposta. Chamava-a tantas vezes por dia, e ela mesmo assim respondia a todas com o amor e a paciência com que tinha respondido à primeira. Lembro-me dela já doente, e eu um dia deitar-me na cama com ela, já crescido, a tentar ser pequenino outra vez como se o tempo não lhe tivesse feito mal. Não me lembro de coisas que aconteceram, e isso é o pior dos males da memória. Não me lembro da voz dela. Por muito que procure, não há nenhuma parte da minha cabeça que consiga juntar todas as frases que ela me disse e criar uma memória de como ela soava. Ouvi-a tanto, e mesmo assim não encontro o som dela aqui dentro. Se a conseguisse ouvir agora, ia juntar todas as memórias que estão adormecidas e ia-me parecer tão evidente, como se não tivesse sido possível que alguma vez me tivesse esquecido. Lembro-me do cheiro a laca. Um cheiro pode desencadear uma tempestade de coisas. Lembro-me das veias das mãos. Da pele que era tão fina que bastava um espinho de rosa tocar-lhe para que ficasse um golpe demasiado fundo para o mal que uma roseira pode provocar. Às vezes começo a duvidar de mim, a pensar se não será a minha cabeça a pregar-me partidas e a dar-me o que eu quero. Onde é que será que está a fronteira entre a memória e a criação? Talvez seja melhor não saber. Talvez a memória seja isso, a mistura do que aconteceu e do que queríamos que tivesse acontecido.



É bom que seja, não tenho forças para abrir mão daquilo que agora já é meu.



