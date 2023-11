Não merecemos os cães

NUNCA TIVE um cão. Fui conhecendo cães que me iam aparecendo de outras relações, chegava e já lá estava um a olhar para mim, com olhar de cão, cauda sem saber se devia abanar ou não, que mal eu entrava pela porta, devia pensar: “Ok, parece que agora é a tua vez, vamos ver o que é que tens para me dar.” Talvez por isso, nunca tenha desenvolvido uma relação de profunda empatia com um cão, ao ponto de sentir saudades de não estar com ele, ou de sofrer por igual quando também o via sofrer. Até há 3 anos me terem oferecido o cão que agora tenho deitado aos meus pés.





Das poucas mudanças que me fazem sentido no assalto que foi feito à língua portuguesa, a partir do momento em que toda a gente passou a ser feita de cristal, é o de nos chamarmos “donos” de um cão, ou de um gato, ou de qualquer outro animal. A palavra “dono”, implica um sentimento de posse de propriedade, que me parece distante daquilo que pode unir um animal e uma pessoa. Um dono é uma pessoa a quem pertence alguma coisa, seja ela um sofá, uma loja, ou um carro. Mas usar para um ser vivo o mesmo substantivo que se usa para um móvel, começou a parecer-me mais estranho desde que vivo com um cão.



Foi através deste cão, que entendi o acto de generosidade absoluta que é aceitar alguém sem estar condicionado por nenhum julgamento. E não é uma relação de igual para igual, porque quando entro em casa e vejo uma cadeira roída, ou um livro estraçalhado no chão, não consigo ter a mesma relação com a reserva de amor que criámos, que ele consegue. Fico preso ao que acabou de acontecer, e só depois de me libertar disso é que volto ao que foi que nos juntou.



Juan Cavia

Os animais conseguem ser generosos e pacientes com a nossa falta de generosidade e de paciência, e é por isso que tantas pessoas fracas entendem mal essa relação, e lhes provocam maus-tratos. Abusam desse amor, porque confundem o que nunca tiveram. Quem maltrata um animal, está a falhar em todas as disciplinas do ser humano. Maltrata por cobardia, porque o animal não tem uma voz que faça espelho do monstro que tem à frente. Até um dia, em que um animal se erga em duas patas, e diga: “Então pá, o que é que foi este pontapé que me deste? Tens noção do que eu te posso fazer se quiser? Cravo os dentes na tua perna e só largo quando tiver rasgado pele, carne e músculo. Com um bocado de sorte chamo dois amigos, saltamos para o teu pescoço e acabas em dois minutos. Agora vai respirar, para não termos de nos chatear.”



Sempre que nos chateamos com um cão por alguma coisa que ele fez, estamos a chatear-nos com uma impossibilidade. No nosso cérebro humano, não nos parece possível que um animal possa fazer uma coisa que já sabe que nos vai tirar do sério. As contas que não fazemos, é que é bem possível que ele saiba muito mais do que aquilo que julgamos. “Não me dás atenção? Que pena. Lembras-te daquelas pantufas que tu costumavas calçar quando chegavas a casa? Estão ali ao fundo, e ali também, e outro bocado debaixo da mesa. E agora, já estás disponível para olhar para mim como eu olho para ti?”



Um cão, independentemente dos disparates que quem viva com ele possa ter feito, aceita essa pessoa tendo em conta o retroactivo de amor que ela anteriormente depositou nele. É uma relação que obedece menos a negociações, e mais à relação que foi criada desde que os dois se conheceram. Já aprendi muitas e boas coisas com este cão, mas acho que a melhor de todas nunca vou conseguir aprender: a pureza do amor. Exigem comida, passear, amor, em igual medida, todos os dias, sem excepção. São muito modestos naquilo que pedem a quem toma conta deles, tendo em conta o que dão em troca. Não exigem mais de nós, porque têm a generosidade de perceber que não somos assim tão bons a cumprir. Alegram-se connosco pelo que damos e não pelo que podíamos dar.



É essa a grande lição, que nunca estaremos à altura de aprender. Gosto muito de pessoas, mas os animais trazem-nos uma peça fundamental que os humanos nunca vão conseguir encaixar: o amor simplesmente pelo amor, e a impossibilidade de trair. As crianças e os cães partilham uma qualidade única que os separa dos adultos: é tudo sobre o presente, e sobre o espanto do futuro. É esse estado de constante aqui e agora que os alivia das dores do mundo; e é a falta dela que a nós – adultos – nos atormenta a vida toda.



A responsabilidade de quem tem um cão, é muito maior do que possa parecer. É pegar num animal que vem de peito aberto e tratar de não estragar isso. Não sei se os cães são os melhores amigos do homem, mas são os que têm mais tolerância para as nossas muitas falhas. Boa sorte a encontrarem outro amigo assim.



Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico