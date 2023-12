Há silêncios que causam mais barulho do que o ruído todo que se está a impor à nossa volta. As manhãs de Natal, ainda antes de se juntar a família toda, quando ainda se avança devagar no dia e se antecipa o que aí vem. A meia-noite do nosso dia de anos, quando parece que ainda ninguém descobriu que já somos um ano mais velhos.

HÁ ACONTECIMENTOS na vida que quase nos levam atrás. Mas ali à volta deles há quase sempre um breve instante, um momento de suspensão, como se ficasse a dúvida se aconteceram mesmo ou não. O que fica dos grandes momentos às vezes são coisas muito pequeninas. Coisas tão pequeninas perante tudo o que está a acontecer, que talvez por isso mesmo arranjem maneira de nos ficarem na memória com mais força ainda, uma afirmação do pequeno sobre o enorme. Pequenas coisas que as antecederam ou sucederam, e que ajudam a delimitar o espaço daquela memória. É como se perante a grandeza de um acontecimento, se aumentasse o volume dos momentos pequenos, para mostrar o abismo que há entre um e outro. Há silêncios que causam mais barulho do que o ruído todo que se está a impor à nossa volta. A viagem de carro desde nossa casa até ao sítio onde nos vamos casar, em que pensamos em tudo o que nos levou até àquele dia, não tarda nada centenas de pessoas à nossa volta, a festejarem-nos na nossa soma, uma mudança tão grande na nossa vida, mas por enquanto ainda está tudo num tempo suspenso. As manhãs de Natal, ainda antes de se juntar a família toda, quando ainda se avança devagar no dia e se antecipa o que aí vem. A meia-noite do nosso dia de anos, quando parece que ainda ninguém descobriu que já somos um ano mais velhos, um misto de alegria pelo esconderijo, e receio de que ninguém se lembre de nós, porque nunca estamos bem com nada. Quando vamos deitar os nossos filhos no dia de anos deles, depois de terem tido a família toda, os amigos, gritos de alegria, tanta gente a dar amor, e depois estão ali só connosco, a prepararem-se para ir para a cama, a serem pequeninos outra vez, a poderem descansar de terem estado em bicos de pés o dia todo, como se a idade lhes fizesse crescer logo as pernas.







Juan Cavia

Há compassos de tempo que são da ordem do sagrado, por nos lembrarem a dimensão do que aconteceu – ou está por acontecer –, um reajuste, uma estaca no chão para que não se perca o Norte e se consiga sempre voltar a esse lugar. Um dia recebi uma chamada, e depois de desligar tive de contar a alguém que estava à minha frente que um familiar querido dessa pessoa tinha morrido. Lembro-me de ter o telefone na mão e pensar naqueles breves segundos de silêncio que estavam a separar um momento do outro, no que eles guardavam dentro deles, uma frase que mal fosse dita ia ser um soco da vida sem defesa possível. A cara da outra pessoa ainda sem saber o que lhe iria acontecer, sem perceber porque é que a minha cara tinha ficado tão séria, sem expressão, o sangue a fugir para todo o lado e a deixá-la branca, como se também eu tivesse morrido naqueles segundos. Esse momento de suspensão, em que se parássemos o tempo não tinha acontecido nada, ou ficava a acontecer para sempre, conforme quiséssemos. O silêncio depois de um acidente, o carro ainda a arrastar pela berma da estrada, o som dos pneus a chiar, a pancada, e depois o silêncio, um breve instante em que tentamos avaliar se morremos ou não, se sentimos as pernas, se não escorre nenhum líquido quente pela nossa cabeça abaixo. Mas logo a seguir os gritos à volta, o pânico, pessoas a correrem, mas antes era tudo tão calmo que quase parecia que se não tivesse sido visto, não tinha acontecido. Quando naquele espaço que vai entre o coração e a língua, temos a frase “quero acabar esta relação”. A outra pessoa num dia normal, à nossa volta, e nós nesse breve instante que antecede o fim de uma história, a sabermos o que aí vem, o princípio de um longo debate sobre tudo o que se podia ter feito, o que vai e o que fica, quem leva o quê. Mas antes, um silêncio que quase faz parecer que se não se fizesse nada o mundo podia deixar-se arrastar sem alvoroço. No atentado do 11 de Setembro houve uma imagem que me marcou muito, uma fotografia de uma das pessoas que saltou pela ja nela do World Trade Center. Deram-lhe o nome de “The falling man”, o homem em queda. Olhamos e vemos aquele momento em que a vida ainda ali está toda, talvez mais presente do que nunca, a despedir-se com um estoiro de adrenalina para nunca mais, mas por enquanto um corpo a furar o ar, um parêntesis, como se aquele momento isolado não contaminasse nada nem ninguém, só alguém que voa, que inverte as regras todas da gravidade. São momentos de uma quase paz, como um tsunâmi que primeiro puxa o tapete ao mar e o mostra manso e liso, para depois o devolver com a força de tantos mares que engolem tudo o que passa à frente. Nesses breves instantes que separam uma coisa da outra, estamos a salvo do mundo, e sobretudo de nós.





Que pena serem só uma vírgula.





