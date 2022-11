Definição contemporânea de humor

Há uma regra, escrita por ninguém, mas sabida por alguns, que quanto mais desgovernado estiver o mundo, mais encaminhada está a comédia. Seguindo esta linha de raciocínio, não podia haver melhor altura para começar a escrever uma crónica semanal. Pousando o olhar sobre o País, o mundo, e o Twitter, parecem estar reunidas as condições para que nada me falte. Um país onde tudo corre bem, e onde nenhum secretário de Estado se demite por ter negócios suspeitos que põem em causa a credibilidade do cargo, é um país óptimo para os portugueses, mas péssimo para mim. Mas é importante que nunca seja esquecida uma coisa: o acidente já aconteceu, quem faz humor só vai lá fazer o orçamento.