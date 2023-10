Até que a morte os separe

VIVER SEMPRE DEU LUTA, mas ter onde viver tem vindo a dar ainda mais. A manifestação pelo direito à habitação mostrou mais do que pessoas descontentes e cartazes de revolta – foi a montra de um País que deixa aos poucos de ter por onde o possam agarrar. Como se fosse um País ao alto, sem chão, feito só de paredes lisas e escorregadias, que não conseguem segurar nem acudir ninguém. Velhos e novos sem saberem onde viver, velhos e novos que não conseguem pagar o mesmo que paga quem vem de países mais ricos que o nosso. Um país pobre é um país que se faz de rico.





Milhares de pessoas na rua a manifestarem-se, à espera de não terem de ficar na rua para sempre. Ter 50 anos e não ter uma casa onde se possa ver um filho crescer. Ser pai e não conseguir ter um sítio onde um filho possa ter uma infância, é ter uma faca que se vai cravando muito devagar no peito, e a ponta dessa faca ainda toca de raspão na criança, onde deixa uma pequena mas eterna cicatriz. Li no outro dia um artigo sobre o número cada vez maior de casais que se divorciam, mas que continuam a viver na mesma casa porque não têm dinheiro para sair e alugar outra. Casais que se mantêm juntos porque separados não sobra dinheiro para dois tectos. Pensei no desespero deste golpe duplo, em que se sofre por se terminar uma relação, e por não se ter dinheiro para se chorar em paz a dura decisão que é dar de caras com o fim de um amor. Não ter como pagar um sítio para se sentar no chão abraçado aos joelhos, como se os joelhos assim ajudassem a empurrar o peito para dentro, para que não comece a cair aos bocados para a frente. Quando nos separamos de alguém, queremos que os nossos olhos nos tentem enganar e nos façam acreditar que não voltar a ver a outra pessoa adia a dor. Receber uma mensagem ou um telefonema dela pode magoar muito. Ou vê-la ao longe, num sítio onde não contávamos vê-la, e sentir o coração a estremecer tanto e tão descompassado que quase nos faz cair. Pensei nestes casais que estão em recolher obrigatório desde que acordam, numa pandemia que vive dentro daquela casa e que não os deixa sair, não vão eles contaminar de tristeza as ruas. Imaginei a desolação das manhãs, todas elas de chuva. Os preços proibitivos das rendas a fazerem com que um casal que já não o é acorde, vá à mesma casa de banho onde antes trocava projectos para o dia e banhos em conjunto, se arraste para a cozinha onde meses antes contavam como tinha sido o dia, enquanto cozinhavam as refeições para os filhos, e depois se sente na sala, onde choraram e riram de mãos dadas enquanto viam histórias de amor na televisão. Uma morada única pode ser a coisa mais triste que duas pessoas que já foram um casal podem ter. Cartas que chegam ao correio em nome dos dois, contas a terem que ser divididas, o que é que jantamos hoje? Como é que se cozinha para alguém que nos partiu o coração? Viver em casal sem ser um casal, é um inverno que nunca mais acaba. Não conseguir pagar uma renda justa que permita a alguém ir sofrer ou ser feliz sozinho é talvez uma das grandes tragédias deste país, desde que é país. É retirar a dignidade, a honra, o respeito, a casa, o futuro, a paz, o pão, o acordar; é retirar tudo em nome de um senhorio que vai ter isso a dobrar. Isto um dia vai rebentar, escrevam o que eu vos digo. Um dia vai rebentar e as mudanças que não foram a bem, vão a mal. Continuem a repetir para dentro que o povo é sereno, e depois espantem-se quando ele se fartar de festinhas e começar a partir tudo o que apanha à frente. Não entram nas casas a bem, entram a mal. As fechaduras arrombam-se e lá dentro está uma cama, um sofá, uma cozinha, uma morada, uma família que o pode ser.







Juan Cavia

Professores que dormem dentro de carros, jovens estudantes que ainda tentam acreditar no futuro de um País que os empurra com toda a força para fora, adultos que trabalham em dois empregos para conseguirem pagar uma renda de um palácio de 60 metros quadrados. E velhos, velhos que já não contavam com mais este problema de não saberem se vão conseguir morrer onde sempre viveram. Isto é uma merda, é o que vos digo. A perda da dignidade é uma merda. “O dinheiro não traz felicidade”, expliquem lá essa frase hoje em dia aos vossos filhos, a olhá-los nos olhos. Um País que já foi tudo, mas que agora só o é para quem está de entrada ou com bolsos cheios. Portugal está caro para quem teve o azar de ser português, Portugal está bom é para quem vem cá brincar aos portugueses. Hoje, mais do que nunca, há gerações que voltam para casa dos pais, porque precisam de colo e de tecto. Hoje, mais do que nunca, um casal vive mesmo na alegria e na tristeza, até que a morte os separe.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico