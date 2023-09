A vida dos outros ao longe pode enganar quem não sabe o que quer, porque é feita só do sumo doce, sem casca nem amargos de boca. É feita do que não falhou, e de convites perigosos e silenciosos para que lutemos para sermos melhores, e depois, quem sabe, termos aquilo também.

CADA DIA NOVO é uma lista tão grande de possibilidades, que o difícil é ter de escolher uma sem acharmos que estamos a perder as outras. São muitas janelinhas cheias de hipóteses à espera de serem escolhidas. Para descansar as alminhas irrequietas, deram nome a um sentimento e inventaram uma expressão chamada FOMO - fear of missing out - , que é o medo de estar a perder alguma coisa, de ficar de fora daquilo que merecia a pena ser vivido, de estarmos no sítio errado, quando no sítio certo está certamente a acontecer mais e melhor. Mas mal lá chegamos, ficamos irrequietos e às voltas a pensar se não estaríamos afinal melhor no sítio de onde viemos. O sítio certo, para quem sofre desse terror de estar sempre a perder tudo, é sempre um sítio que está lá para a frente, mas ao qual nunca se consegue realmente chegar. É um lugar que existe mas não está lá, porque muda de cara e de corpo assim que se deixa tocar. Estamos mal só por não estarmos onde os outros juram que estão bem. Mas o problema é que há muitos "outros", e esse bicho de muitas cabeças nunca se alimenta do que precisa, e fica revoltado de não ter o que quer, quando quer. Tem sempre fome, como se tivesse um estômago rendilhado onde nada aguenta muito tempo. Estar sempre à procura do que não se está a ter é uma tormenta, porque não tem fim. Há tantas hipóteses, que às tantas nenhuma delas é boa. E mesmo que seja, nunca o vamos conseguir ver, porque já estamos de olhos postos na próxima, que afinal está a ser mais interessante do que a nossa.





A luta é dura e desigual para quem sente que nunca está no sítio onde devia estar. Como se chegassem e ficassem em pé, sem tirar o casaco, de corpo presente e cabeça ausente. Assim estão em todo o lado, sem nunca estarem realmente em sítio nenhum. O mundo é tão grande que esse tamanho pode ficar insuportável, como se espremê-lo até caber na mão fosse a única maneira de acalmar essa ansiedade de se achar que o que os outros estão a viver é que é a coisa boa. As redes sociais invocam esse demónio que insiste em dar-nos a imagem distorcida de que o melhor que pode acontecer, está na vida dos outros. Quem partilha dias perfeitos está a querer que sintamos isso, mas está sem querer a confessar-nos que sofre desse mal a dobrar. Os dias bons não estão dispostos nas montras das redes sociais, porque os dias bons nem sequer nos dão tempo para os queremos justificar a ninguém. Acontecem e tomam conta de nós de tal maneira que só abrem excepção para serem contados aos que estão connosco. São um segredo que se estraga mal apanha ar. Partilhar com estranhos a intimidade de um dia feliz, é como andar nu a implorar que olhem para nós. Alguém que está quase sem voz de tanto suplicar que gostem dela, e que vejamos muito uma coisa que não está lá. Como se a alegria fosse a leilão e fosse feita de acreditarmos e comentarmos, e não do dia em si, e do que estava dentro dele. São esses dias feitos de plástico e de corantes falsos, que dão cabo de quem sofre por não ter o que não tem. São uma mentira que serve de isco para quem está vulnerável e encontra ali a verdade que quer. Mas fazer um vídeo feliz não é o mesmo que ter um dia feliz. Há músicas e filtros e cortes que amassam tudo, uma vida editada de maneira a espantar os frágeis.







Juan Cavia

Há dias inteiros que se perdem, que foram gastos a construir na cabeça o dia que se podia ter tido. Fazer as pazes com o que escolhemos sem olhar ao que perdemos pode ser uma tarefa monumental para cumprir, porque implica uma confiança muito grande na nossa escolha; e essa confiança implica que acreditemos muito em nós. A vida dos outros ao longe pode enganar quem não sabe o que quer, porque é feita só do sumo doce, sem casca nem amargos de boca. É feita do que não falhou, e de convites perigosos e silenciosos para que lutemos para sermos melhores, e depois, quem sabe, termos aquilo também. As redes sociais estão sempre a tentar mostrar-nos que podíamos ter tanto e temos tão pouco. E que é possível que nunca sequer consigamos ter aquilo, aquelas vidas tão perfeitas, tão tristemente perfeitas, tão tristes.





As cabeças são fortalezas, e mares, e demónios. Conseguem fazer com que canhões que estavam em guarda a apontar para fora, rodem para dentro e fiquem a um rastilho de rebentar com tudo. Lutar contra ela pode durar uma vida toda, e mesmo assim não chegar. Estamos a perder não sabemos bem o quê, mas sabemos que se estamos aqui, não estamos em mais lado nenhum. E isso quase parece uma coisa má.





A vida dos outros só parece melhor porque a vemos ao longe. Se a virmos de perto, vamos descobrir que está cheia de olhos à procura de saber se não é afinal na nossa que está tudo melhor.





Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico