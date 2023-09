Não ter problemas é só uma questão de tempo

VAI-SE A VER e o resumo da vida talvez seja resolver problemas. Todos os dias há um nó para desatar, um telefonema, um email que incendeia o dia, alguém que nos diz uma coisa qualquer que desordena o sossego e que faz com que projectemos uma série de variáveis na cabeça; e quando damos por isso, chegamos à conclusão de que afinal temos mais problemas em mãos para além daquele que estamos a resolver. Um assunto da casa que tem de ser resolvido, o carro que está a precisar de trocar sabe-se lá o quê, problemas que herdamos de alguém, papéis que precisam de ser entregues em sítios que só por si são um problema, um exame que tem de ser feito porque há ali um sintoma que não era para haver. Pomos cabeça e mãos à obra para dar a volta ao assunto, esgotamos hipóteses, pensamos nas múltiplas – ou poucas – saídas, e no fim, se tudo correr bem, resolvemos. Os que sabem mais do que nós, acumulam até terem uma dose considerável de problemas e, aí sim, encetam a jornada preparados para que esse dia seja exclusivamente dedicado à nobre arte de resolver. Concentrar problemas num só dia não é criar um problema maior, é chamá-los à razão e explicar-lhes que a partir daqui somos nós a tomar conta do assunto; já bem basta que tenham tomado conta de nós sem aviso prévio.





Há outros problemas que demoram mais tempo a resolver. Dias. Ou até meses. Ou até anos. Precisam de uma solução mais apurada, de uma estratégia.



Os problemas de longa duração são capazes de levar uma pessoa à loucura. São problemas pesados, que arrastam os pés, e que nos arrastam com eles.



Tiram-nos o sono, e quando nos deixam dormir, é um sono agitado de mar alto. Adormecemos com eles, e são eles que nos acordam, que estão logo de cara em cima da nossa, para termos a certeza de que não nos esquecemos que ainda não se foram embora. Temos sempre a esperança ingénua de achar que será o último, que tudo será mais simples daí para a frente, que a vida fará orelhas moucas para nos facilitar o caminho. Respiramos fundo, achamos que agora os problemas perderam todos o sentido de orientação, e que não nos vão encontrar tão cedo. E é aí que aparecem os outros, os problemas sem solução. Esses são os que nos enfraquecem em doses lentas, porque nunca nos achamos capazes de aceitar que não há solução que valha. É como um veneno que vai entrando pelas veias em gotas lentas, e vai roubando ânimo, e alegria, e futuro. Uma febre que nos acorda e nos deita, que nos inflama o corpo. Como se atreve o problema a ser maior do que nós e as nossas soluções? Lutamos às escuras, damos socos em nada, e por fim, cansados, desistimos. E depois, num dia do qual não se esperava nada, aceitamos que aquele problema não está de passagem, que ele agora é nosso até ao fim.



Juan Cavia





Como se tudo isto não bastasse, há quem se canse de estar bem e crie problemas onde eles não pediram para estar. Inventam-nos, talvez por falta de assunto, talvez por falta de sono. Arquitectam dificuldades, para depois as demolirem e sentirem que cumpriram uma missão. É uma afronta à vida, como se ela não fosse capaz de arranjar problemas de sobra. Abençoada ignorância. No meio de todos, os piores problemas podem ser os que menos o fazem prever: os que dependem de outras pessoas para serem resolvidos. Daqueles que precisam que se volte lá, esqueceu-se do papel meu senhor, só com isto não conseguimos fazer nada. Para cada problema, é preciso que haja alguém que também esteja disposto a arranjar uma solução. De pouco vale querer resolver um problema, cujo problema maior é quem o pode resolver. Há pessoas que são peritas em fazer com que o problema que queremos deslindar, seja o problema que elas querem complicar. Sentem-se realizadas a multiplicar o dilema que lhes apresentamos, como se sentissem o dever cumprido por não o cumprirem. Ter problemas que dependem dos outros para serem resolvidos é um inferno humano.



No fim estão os problemas que todos cobiçam: os que se resolvem sozinhos. São raros, e quando acontecem são pequenos fogos-de-artifício que só nós é que vemos. Uma caixa de vidro fumado onde metemos a cabeça e somos espectadores de um espectáculo de fios que se ligam sem lhes tocarmos.



Vai-se a ver e o resumo da vida talvez seja mesmo resolver problemas. Entre rondas lá descansamos e aproveitamos a sorte de estar em trânsito entre o que se resolveu e o que há-de estar por resolver. Os problemas existem para nos lembrarmos que não os ter é só uma questão de tempo.



Um dia em que não haja nenhum problema para desenredar, é bem possível que seja um dia em que estamos burros. Ou mortos. E até isso é um problema, sobretudo para os outros.



Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico

