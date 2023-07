O que a luz esconde

A LUZ É O QUE DECIDE a alegria dos sítios. É subtil a mudança que se dá quando escurece numa sala, mas nem por isso deixa de mudar o nosso estado de espírito e o nosso entusiasmo. Há pessoas que não se importam de viver no escuro. Não estão preocupadas se há luz ou não, nem se a luz que há é boa ou não. Na maior parte das vezes nem se apercebem que isso é uma questão, até alguém dizer: “Não está um bocado escuro aqui?” Então lá acabam por abrir umas cortinas ou acender um candeeiro, não porque tenham descoberto que está escuro, mas porque houve alguém que descobriu por eles. Fazem-no por cortesia, como se também eles tivessem percebido naquele preciso momento que há uma maneira mais clara de ver aquele dia. Os sítios escuros estão cheios de luz por acontecer, e é isso que os entristece, como um quarto escuro num dia de sol.





Os tempos menos felizes que vivi foram nos sítios mais escuros que vivi. Lembro-me muitas vezes de uma casa onde a partir das três da tarde tinha de acender um candeeiro para continuar a ter luz na sala. No resto da cidade eram três da tarde, mas ali dentro o dia já estava a pedir para acabar. Esses sítios mudam-nos as horas; o corpo e a cabeça lá vão acreditando que já há pouco para aproveitar daquele dia, e vai-se fazendo dentro de nós uma noite que ainda não o é.



As lâmpadas esforçam-se por imitar o sol, mas mesmo assim há quem falhe por elas.



Tenho um amigo que leva sempre uma lâmpada de luz amarela para os hotéis, para nunca correr o risco de ser apanhado de surpresa pelo horror e pela frieza de uma lâmpada de luz branca. A luz branca apressa-nos a fazer qualquer coisa sem sabermos bem o quê. É fria, e cobre-nos de desconforto que, se não soubermos identificá-lo, podemos pensar que vem só de dentro de nós.















Sempre que chego a casa da minha mãe, a primeira coisa que faço é ir direito aos cortinados e arrastar um para cada lado, para que o sol entre por ali adentro e passe a fazer parte da sala. Viver num sítio com tanto sol e tapar-lhe a vista, é um desperdício de alegria. Há uma ligação estreita entre a luz natural e a felicidade. A tristeza gosta pouco de luz, e começa a fazer uma longa e lenta teia sempre que encontra os vários escuros que existem. É intrigante que muita gente nem sequer consiga perceber o que está a perder, porque nem sequer identifica a perda. Não descobriram a importância da luz. Como se não soubessem o que está mal, por não saberem que há melhor.

A Nanda é uma senhora que faz parte da minha vida há muito tempo. Era a casa dela que eu ia almoçar todos os fins-de-semana com os meus pais quando era pequeno, e mal chegava a casa dela perguntava-lhe logo se havia chá para o lanche. Eu vinha de uma casa onde não se bebia chá ao lanche, nem em nenhuma altura do dia, mas em casa da Nanda ditavam as regras que tinha de haver sempre chá. A Nanda lá nos recebia na sua muito modesta casa, e tinha sempre o chá guardado para mim. Era um ritual de príncipes, numa casa humilde de trabalhadores do campo. Havia muita luz na casa dela, e o Maia – o seu marido – andava sempre entre o quintal e a mesa, enquanto falava com os meus pais sobre assuntos que a minha idade ainda não me deixava entender. Havia muita luz na casa da Nanda e do Maia, e o chá era só um pretexto para juntar toda a gente a conversar à volta de uma mesa até a luz desaparecer e dar o sinal de que estava na hora de regressar a casa. O Maia entretanto morreu, e a Nanda ficou sozinha na casa onde havia muita luz. O sol continuou a aparecer todos os dias fora da casa dela e a querer visitá-la lá dentro, mas as cortinas e as janelas foram ficando cada vez mais fechadas, até parecerem só paredes decoradas com rasgos.





Há uns dias fomos visitá-la e lá estava ela sozinha e frágil. Estava senta da no sofá da sala, de costas para a janela, e de frente para uma parede. A janela estava com as cortinas fechadas, e lá fora a luz fazia o que podia para voltar a entrar e fazer-lhe companhia. Estava escuro. Saí da sala dela, dei a volta à casa, e fui ver o que estava atrás daquela parede para onde ela estava a olhar. E lá estava o sol, e debaixo desse sol uma paisagem deslumbrante de campo e céu. A parede para onde ela estava a olhar guardava um segredo: lá fora estava um dia feliz e cheio de luz a acontecer. E era como se aquela claridade toda a ofendesse, e ela preferisse que a parede lhe fizesse frente. Pensei que talvez fosse uma boa ideia abrir uma janela na parede que esconde o sol, o campo e o céu. Mas depois pensei que ela talvez fosse virar-lhe as costas outra vez.





Foi aí que descobri que a luz afinal também pode magoar, porque mostra aquilo que se está a perder.





