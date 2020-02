ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

Qual é a taxa de emprego das pessoas de raça negra em Portugal? Qual é a taxa de atividade, de inatividade e de desemprego no mesmo grupo? Que profissões têm estas pessoas e como se comparam com as da restante comunidade? Qual é a distribuição de rendimentos destas pessoas e como se compara com a média nacional? A discriminação entre géneros na população negra é maior, igual ou menor do que a média? Existem diferenças no salário entre um trabalhador negro e um branco para a mesma função? Se sim, quanto é e onde é pior?Como é que a crise afetou estas pessoas? Qual é o acesso à habitação e ao crédito à habitação por parte das pessoas não brancas? Como se compara com o das outras? Quais são os padrões de consumo desta parte da população e como encaixam no resto? Qual é o retrato do acesso à educação? E à saúde? Qual é a esperança média de vida? Poderia continuar esta lista de perguntas. A resposta, aplicável a todas as etnias ou minorias, é a mesma para cada pergunta: não há informação.